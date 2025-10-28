Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: AUTORITĂȚILE au anunțat că cei care au lansat dronele în Varșovia erau ucraineni

Valentin Stan: AUTORITĂȚILE au anunțat că cei care au lansat dronele în Varșovia erau ucraineni

Serdaru Mihaela
28 oct. 2025, 12:06, Marius Tucă Show
Valentin Stan: AUTORITĂȚILE au anunțat că cei care au lansat dronele în Varșovia erau ucraineni

În ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a comentat cu privire la originea dronelor implicate într-un incident recent legat de un exercițiu militar desfășurat în Polonia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat faptul că dronele au fost inițial considerate de origine necunoscută, însă în contextul desfășurării exercițiului militar, au fost observate autovehicule cu plăcuțe de înmatriculare din Belarus în apropiere.

Erau ele de origine necunoscută? Da, a apărut în momentul în care soldații din brigada își așezau tabăra pe aeroport. Și când mașini cu plăcuțe de înmatriculare din Belarus au fost văzute în apropiere, spune Valentin Stan

Valentin Stan a mai atras atenția că, deși dronele au fost catalogate ca „de origine necunoscută”, prezența vehiculelor din Belarus în apropiere oferă o filiație clară, indicând o legătură cu o potențială acțiune organizată. Totodată, acestea nu ar fi „intrat” efectiv într-o zonă oficială, ci au fost aduse pe ascuns de pe teritoriul Olandei, ceea ce complică identificarea și gestionarea acestor incidente. La finalul intervenției, Stan a pus în discuție seriozitatea situației, cerând o atenție sporită asupra acestor metode, avertizând că astfel de evenimente nu sunt simple glume, ci posibile acțiuni de sabotaj sau spionaj.

Ucrainenii sunt niște copii care doar se joacă cu dronele prin Polonia. Numai prin Polonia se joacă, conchide Valentin Stan

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor
11:30
Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor
ACTUALITATE Valentin Stan: MINORITATEA rusă de pe teritoriul Ucrainei trebuie respectată, la fel cum este respectată minoritatea maghiară din România
11:30
Valentin Stan: MINORITATEA rusă de pe teritoriul Ucrainei trebuie respectată, la fel cum este respectată minoritatea maghiară din România
ACTUALITATE Valentin Stan: Avem guvernanți care nu știu că ROMÂNISMUL este distrus în Ucraina
11:00
Valentin Stan: Avem guvernanți care nu știu că ROMÂNISMUL este distrus în Ucraina
ACTUALITATE Valentin Stan: Serviciile GERMANE ne transmiteau în 2015 că rușii nu ne vor ataca și ne avertizau asupra propagandei periculoase
10:30
Valentin Stan: Serviciile GERMANE ne transmiteau în 2015 că rușii nu ne vor ataca și ne avertizau asupra propagandei periculoase
ACTUALITATE Valentin Stan: În NATO, Ministerul Apărării alege rezerviștii pentru serviciu folosind procesul de selecție inteligentă
10:00
Valentin Stan: În NATO, Ministerul Apărării alege rezerviștii pentru serviciu folosind procesul de selecție inteligentă
ACTUALITATE Valentin Stan: Ucrainenii care au intrat în țară cu dispozitive explozive trebuiau opriți de la frontieră pe baza informațiilor primite din POLONIA
09:36
Valentin Stan: Ucrainenii care au intrat în țară cu dispozitive explozive trebuiau opriți de la frontieră pe baza informațiilor primite din POLONIA
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Digi24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Cancan.ro
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Metoda inedită prin care cercetătorii vor să scape de țânțari