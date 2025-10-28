Valentin Stan: AUTORITĂȚILE au anunțat că cei care au lansat dronele în Varșovia erau ucraineni

În ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a comentat cu privire la originea dronelor implicate într-un incident recent legat de un exercițiu militar desfășurat în Polonia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat faptul că dronele au fost inițial considerate de origine necunoscută, însă în contextul desfășurării exercițiului militar, au fost observate autovehicule cu plăcuțe de înmatriculare din Belarus în apropiere.

Erau ele de origine necunoscută? Da, a apărut în momentul în care soldații din brigada își așezau tabăra pe aeroport. Și când mașini cu plăcuțe de înmatriculare din Belarus au fost văzute în apropiere, spune Valentin Stan

Valentin Stan a mai atras atenția că, deși dronele au fost catalogate ca „de origine necunoscută”, prezența vehiculelor din Belarus în apropiere oferă o filiație clară, indicând o legătură cu o potențială acțiune organizată. Totodată, acestea nu ar fi „intrat” efectiv într-o zonă oficială, ci au fost aduse pe ascuns de pe teritoriul Olandei, ceea ce complică identificarea și gestionarea acestor incidente. La finalul intervenției, Stan a pus în discuție seriozitatea situației, cerând o atenție sporită asupra acestor metode, avertizând că astfel de evenimente nu sunt simple glume, ci posibile acțiuni de sabotaj sau spionaj.