Valentin Stan: Avem guvernanți care nu știu că ROMÂNISMUL este distrus în Ucraina

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 27 octombrie 2025, analistul Valentin Stan critică dur modul în care a fost gestionată mobilizarea rezerviștilor în armata română. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Valentin Stan a lansat o critică dură la adresa unui personaj public despre care a spus că „nu știe ce se întâmplă cu românii” din cauza faptului că a fost plecat și implicat în mai multe evenimente.
Moșteanu nu știe ce se întâmplă cu românii că a avut patru evenimente. Români, pentru ce ați optat? Ăsta va apără, dar n-a avut timp că a avut patru evenimente să știe ce se întâmplă cu românii. Păi, Moștene, n-aveai nevoie să ai patru evenimente ca să știi ce se întâmplă exact, spune Valentin Stan
Valentin Stan a mai făcut referire și la Comisia de la Veneția, subliniind importanța democrației și a protejării drepturilor minorităților, semnalând că în Ucraina aceste principii sunt încălcate când vine vorba de români.
Asta este comisia de la Veneția. E bine că oamenii să vadă despre ce este vorba din nou, pentru că avem membrii în Guvernul României care nu știu că la ora actuală românismu este distrus. În Ucraina, limba română este aneantizată, iar oamenii acolo nu își mai pot da copiii la școală și își vor da copiii la școală ucraineană, că n-au nicio șansă, n-au cum, n-au unde să ducă. Fără nicio protecție, fără nicio apărare, nu cu arma, fără nicio apărare politică. Măcar în instituțiile democrației europene, acolo unde avem pretenția că am rezolvat noi problemele de când, nu-i așa, anulăm alegeri ca să fie bine pentru patrie, subliniză profesorul Stan.