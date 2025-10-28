Valentin Stan: Avem guvernanți care nu știu că ROMÂNISMUL este distrus în Ucraina

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 27 octombrie 2025, analistul Valentin Stan critică dur modul în care a fost gestionată mobilizarea rezerviștilor în armata română. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a lansat o critică dură la adresa unui personaj public despre care a spus că „nu știe ce se întâmplă cu românii” din cauza faptului că a fost plecat și implicat în mai multe evenimente.

Moșteanu nu știe ce se întâmplă cu românii că a avut patru evenimente. Români, pentru ce ați optat? Ăsta va apără, dar n-a avut timp că a avut patru evenimente să știe ce se întâmplă cu românii. Păi, Moștene, n-aveai nevoie să ai patru evenimente ca să știi ce se întâmplă exact, spune Valentin Stan

Valentin Stan a mai făcut referire și la Comisia de la Veneția, subliniind importanța democrației și a protejării drepturilor minorităților, semnalând că în Ucraina aceste principii sunt încălcate când vine vorba de români.