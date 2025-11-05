Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: BOLOJAN decis să asmută oamenii pe magistrați

Valentin Stan: BOLOJAN decis să asmută oamenii pe magistrați

Malina Maria Fulga
05 nov. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: BOLOJAN decis să asmută oamenii pe magistrați
Valentin Stan: Bolojan decis să asmută oamenii pe magistrați

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat măsurile fiscale aplicate de către Guvern. Acesta susține că, deși autoritățile afirmă că luptă împotriva privilegiilor magistraților, președintele continuă să aprobe pensionările acestora pe bandă rulantă. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul universitar dr. Valentin Stan a ironizat declarațiile prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit căruia, prin măsurile fiscale aplicate, s-ar salva bugetul României. Acesta susține că, prin discursul legat de pensiile speciale, guvernul a reușit mai degrabă să instige societatea civilă împotriva magistraților.

Toți românii știu că scoatem România din impas cu CASS-uri, pe oamenii ăștia, cu TVA. A venit și ministrul de Finanțe. Până una-alta nu suntem mai bine. Săracul Bolojan tot spune: Stai, mă, că dacă nu făceam noi astea, adică nu luam zece piei de pe bietul om, nu ne credeau ăia. Ăia care îi dau lui bani, nu știu ce să facă cu ei. Adică nu ne mai dădeau ăia de la Uniunea Europeană. Deși armagedonul gândirii de la televiziunea proștilor, stația numărul 3, ai văzut că spunea că ne dă mai mult. I-a spus lui Nicușor că nu se ridică TVA-ul de pe picioare. Dar există o teorie a lui Bolojan care e genială.

Valentin Stan: Pe Nicușor îl doare mâna de câte pensionări semnează

În antiteză cu acest discurs, explică profesorul Valentin Stan, președintele României continuă să semneze demisiile magistraților care ies la pensie, fără ca privilegiul acestora să fie în vreun fel afectat.

Mai întâi am asmuțit oamenii împotriva magistraților. Noi am discutat aici. Apropo, paranteză. Uite, am aici o listă. Ce spuneam eu acum vreo două săptămâni? Păi lista lui. Decret privind deliberarea din funcția de judecător, pensionare, funcția de judecător, pensionare, funcția de judecător, pensionare. Toată presa, ciocul mic. Și o țin langa: Băi, pensiune nesimțite! Iar aici pe Nicușor îl doare mâna de câte pensionări semnează. Ca să rămâi doar cu securiștii.  Deci, uite-te tu aici. Dacă mă apuc acum să citesc lista asta de semnături, ne apucăm mâine dimineața.

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Noi ne-am dus trupele noastre în Afganistan cu propriile avioane. Francezii nu au avioane să-și transporte trupele
07:30
Valentin Stan: Noi ne-am dus trupele noastre în Afganistan cu propriile avioane. Francezii nu au avioane să-și transporte trupele
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Sunt foarte mulți actori care nu au loc în teatrele din București. Conducerea teatrelor este POLITIZATĂ”
07:28
Anca Alexandrescu: „Sunt foarte mulți actori care nu au loc în teatrele din București. Conducerea teatrelor este POLITIZATĂ”
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Cei care spuneau că vor o țară ca afară au făcut din CAPITALĂ un oraș nefrecventabil”
07:15
Anca Alexandrescu: „Cei care spuneau că vor o țară ca afară au făcut din CAPITALĂ un oraș nefrecventabil”
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Sunt foarte multe boli de care suferă copiii, iar STATUL nu se ocupa de aceste afecțiuni”
07:00
Anca Alexandrescu: „Sunt foarte multe boli de care suferă copiii, iar STATUL nu se ocupa de aceste afecțiuni”
ACTUALITATE Valentin Stan: Mafiile care devalizează țara sunt de VINĂ pentru situația în care suntem, nu omul de rând
06:30
Valentin Stan: Mafiile care devalizează țara sunt de VINĂ pentru situația în care suntem, nu omul de rând
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Presiunea publică din jurul emisiunilor mele a dus la multe reușite, una dintre ele fiind dosarul lui COLDEA”
06:28
Anca Alexandrescu: „Presiunea publică din jurul emisiunilor mele a dus la multe reușite, una dintre ele fiind dosarul lui COLDEA”
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Cancan.ro
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Capcanele Kremlinului. Cum a ajuns Rusia să folosească tehnologia occidentală pentru a urmări submarinele americane
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Ce se întâmplă doctore
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
A murit singurul șef de stat al Coreei de Nord care nu a făcut parte din dinastia Kim
VIDEO Număr de STAND-UP involuntar, la lansarea candidatului USR, chiar în fața președintelui. Cele mai bune glume: „Bucureștiul un oraș dinamic și cu viziune”/ „Drulă va continua ce a început Nicușor”/„A plecat câinele de pază al Capitalei”
08:00
Număr de STAND-UP involuntar, la lansarea candidatului USR, chiar în fața președintelui. Cele mai bune glume: „Bucureștiul un oraș dinamic și cu viziune”/ „Drulă va continua ce a început Nicușor”/„A plecat câinele de pază al Capitalei”
AUTO Când se folosesc luminile de ceață, de fapt. Regula de aur din Codul Rutier pe care toți șoferii trebuie să o respecte
07:40
Când se folosesc luminile de ceață, de fapt. Regula de aur din Codul Rutier pe care toți șoferii trebuie să o respecte
SPORT Florin Talpan, reacție după victoria la ÎCCJ în procesul pentru marca „STEAUA”: „Gigi Becali va trebui să plătească prejudiciul de 37.000.000 de euro”
07:32
Florin Talpan, reacție după victoria la ÎCCJ în procesul pentru marca „STEAUA”: „Gigi Becali va trebui să plătească prejudiciul de 37.000.000 de euro”
ACTUALITATE 5 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Ion Vlădoiu împlinește 57 de ani, Tilda Swinton 65. Bryan Adams face 66 de ani
07:15
5 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Ion Vlădoiu împlinește 57 de ani, Tilda Swinton 65. Bryan Adams face 66 de ani
ANALIZĂ EXCLUSIV A început Urzeala Tronurilor la Primăria Capitalei. Coaliția de guvernare și-a desemnat 3 bărbați să se lupte între ei, în timp ce Opoziția se unește în spatele unei femei. Primele previziuni ale sociologilor: „Va fi un val împotriva partidelor mari”/ „Va fi o confruntare între PNL și USR”
07:00
A început Urzeala Tronurilor la Primăria Capitalei. Coaliția de guvernare și-a desemnat 3 bărbați să se lupte între ei, în timp ce Opoziția se unește în spatele unei femei. Primele previziuni ale sociologilor: „Va fi un val împotriva partidelor mari”/ „Va fi o confruntare între PNL și USR”
ACTUALITATE Anca Alexandrescu: „Pentru că nu sunt susținută de GEORGESCU, nu mai au cum să spună că sunt omul rușilor”
06:00
Anca Alexandrescu: „Pentru că nu sunt susținută de GEORGESCU, nu mai au cum să spună că sunt omul rușilor”