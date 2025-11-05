Valentin Stan: Bolojan decis să asmută oamenii pe magistrați

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat măsurile fiscale aplicate de către Guvern. Acesta susține că, deși autoritățile afirmă că luptă împotriva privilegiilor magistraților, președintele continuă să aprobe pensionările acestora pe bandă rulantă. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul universitar dr. Valentin Stan a ironizat declarațiile prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit căruia, prin măsurile fiscale aplicate, s-ar salva bugetul României. Acesta susține că, prin discursul legat de pensiile speciale, guvernul a reușit mai degrabă să instige societatea civilă împotriva magistraților.

Toți românii știu că scoatem România din impas cu CASS-uri, pe oamenii ăștia, cu TVA. A venit și ministrul de Finanțe. Până una-alta nu suntem mai bine. Săracul Bolojan tot spune: Stai, mă, că dacă nu făceam noi astea, adică nu luam zece piei de pe bietul om, nu ne credeau ăia. Ăia care îi dau lui bani, nu știu ce să facă cu ei. Adică nu ne mai dădeau ăia de la Uniunea Europeană. Deși armagedonul gândirii de la televiziunea proștilor, stația numărul 3, ai văzut că spunea că ne dă mai mult. I-a spus lui Nicușor că nu se ridică TVA-ul de pe picioare. Dar există o teorie a lui Bolojan care e genială.

Valentin Stan: Pe Nicușor îl doare mâna de câte pensionări semnează În antiteză cu acest discurs, explică profesorul Valentin Stan, președintele României continuă să semneze demisiile magistraților care ies la pensie, fără ca privilegiul acestora să fie în vreun fel afectat.