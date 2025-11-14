Valentin Stan: Bolojan este o SUPAPĂ pentru Nicușor Dan, pentru ce vrea să facă președintele

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan este supapa lui Nicușor Dan în proiectul prezidențial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Știi ce cred eu, Marius? Eu cred că serviciile pun de o revoluție în România. N-am nevoie să detaliez. Mi-o fi scăpat mie porumbelul din gură, dar eu nu sunt prost ca Bolojan.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Bolojan este supapa lui Nicușor în proiectul prezidențial. În dialog cu Marius Tucă, istoricul a fost întrebat cum evaluează implicarea lui Dan în scandalul Bogos. Acesta a spus că deși poate părea că DNA-ul încearcă să se reabiliteze în fața lui Dan, lucrurile sunt mai profunde de atât. Istoricul susține că Nicușor Dan nu este încântat de situația în care se află Bolojan. Premierul este, după spusele lui Stan, o supapă pentru președintele Dan.