Valentin Stan: Bolojan nu este capabil să ofere soluții pentru economia românească, el știe doar să TAIE

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre tăierea șomajului, măsură propusă de Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre tăierea ajutorului de șomaj, măsură propusă de Ilie Bolojan. Istoricul se întreabă de ce Bolojan face comparații cu Germania când vine vorba la concediu de maternitate, dar nu face aceeași comparație și la șomaj. Analistul a explicat care este rata de acordare a șomajului în Germania. Mai mult de atât, statul german are și o subvenție pentru cei care după perioada de șomaj, nu au încă loc de muncă.

Mai ții minte cum îi plăcea lui (n.r. Ilie Bolojan) să facă el comparații când voia să umble la concediu de maternitate al mămicilor? Că în Germania e… Hai să mai facem o mică demonstrație pentru el, să îl ajutăm pe fraier, că nu înțelege nimic din ce i se întâmplă. Vrea să micșoreze ajutorul de șomaj. Acest conțopist securistoid, pe filiația lui Ceaușescu… Ceaușescu se mai și amuza, că știa exact ce cretinism a spus și toată lumea în jurul lui râdea. Iar ăsta vine acum și spune ce? Bă, hai să reduc, pentru că nu e capabil să ofere soluții pentru economia românească, decât să taie ca la el acolo, la Oradea. Tu gândește-te că sunt oameni care au optat pentru un astfel de personaj cum sunt oameni la Timișoara, care au optat pentru un personaj ca Fritz. Cum sunt oameni la București, care au optat pentru ăla care când are dosar, când n-are dosar, când are dovezi, când n-are dovezi, când e abstract, când să se ocupe presa pentru că ăștia de la justiție nu prea știu ei cum să facă un dosar. Dar tu precis, dacă nu știi să faci dosarul, măcar poți să-l explici. Apropo de șomaj, acum de ce nu ne-a mai trimis în Germania să vedem? Știi cum este ajutorul de șomaj în Germania? Este infinit. E nemărginit. Trăiești din ajutor de șomaj toată viața, dacă vrei. Și Germania e vai de capul ei acum. Uite, fii atent ce-ți dau eu aici este doar puțin dintr-o secvență, pentru că dacă vezi, te duci jos aici. Fii atent dacă ați folosit deja dreptul la ajutorul de șomaj și încă nu ați găsit un loc de muncă, va trebui să solicitați alocația pentru cetățeni. Cu ăsta bă, cu ăsta trăiești toată viața fără să faci nimic în Germania. Deci fii atent aici, la 12 luni contribuție, șase luni ajutor de șomaj. 16 luni contribuție, opt luni șomaj. 20 de luni, deci ai cotizat așa 20 de luni… Ce ai făcut, mă? Ai 10 luni șomaj. 24 de luni, deci ai muncit și tu 2 ani, 2 ani în viața, ai un an de șomaj. Dacă ai 50 de ani, la 30 de luni ai 15 luni. Ia uite aici, la 58 ai 48 de luni, stai 2 ani de zile, ca Belferul. Dar după ce s-au terminat 24 de luni, te duci aici și mai stai cât trăiești… Alo, nu mai merge cu Germania, domnul Bolojan? Numai la mămici merge? La șomaj nu? Acum ne-am mutat aici? Români, sunt cu voi!