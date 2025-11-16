Valentin Stan: Cabinetul premierului verifică fiecare om cu care intră în contact și știe problemele pe care le are

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a continuat analiza scandalului care îi vizează pe Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos. Stan a demontat explicațiile date de premier și a spus că totul arată spre o tentativă de mușamalizare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Minte sau nu minte Ilie Bolojan

Discuția a pornit de la un interviu pe care Ilie Bolojan l-a dat săptămâna trecută. Moderatorul i-a amintit premierului faptele publice din biografia lui Fănel Bogos.

Bolojan: Acum, când te întâlnești cu un om, nu ai datele necesare să vezi ce a făcut omul ăla în ultimii, nu știu, cinci ani, zece ani de zile. Eu întotdeauna am susținut și acolo unde a depins de mine, dacă veți verifica, candidații pe care i-am propus au fost oameni care au avut un parcurs în spate, care au făcut ceva și care au generat încredere în comunitățile lor. Pentru că altfel nu te votează. Și asta trebuie să facă fiecare partid politic. Dar acest filtru se face prin ochii și standardele celor din organizații. N-ai de unde să știi. Nu poți să faci poliție la câteva sute de mii de persoane care se înscriu într-un partid. Valentin Stan: Deci nu poți să faci tu, când vine unul, vezi Doamne, îl aduci pe Făneluș să-l faci deputat. Poți să pui poliția pe ei, mă? Minte de scrofăie. Numai că la tine nu ține, iar la mine e pe traseul de cât de prost sunt. Pentru că mint și confirm că mint în exact același loc unde am slobozit minciuna. Fii atent. Deci nu putea să știe că e cu miliția.

Valentin Stan: Bolojan știa exact cine-i Bogos

Pentru a se apăra, Ilie Bolojan a oferit o explicație în care invocă procedurile din cabinetul său.

Ilie Bolojan: Dacă cineva solicită o audiență și descrie problema pe care o are, cabinetul meu ia o decizie legată de locul unde i se poate rezolva problema. Se verifică dacă este o problemă. Asta trebuie să facem peste tot. Și când ești la o primărie sau la un consiliu județean.

Valentin Stan a comentat această declarație, lăsând să se înțeleagă că premierul nu doar că era informat, ci și complice prin omisiune la o întâlnire care nu ar fi trebuit să aibă loc.