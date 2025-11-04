Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Când MOȘTEANU anunță peste tot că nu are probleme dacă pleacă americanii, ei chiar pleacă

Valentin Stan: Când MOȘTEANU anunță peste tot că nu are probleme dacă pleacă americanii, ei chiar pleacă

Alexandra Anton Marinescu
04 nov. 2025, 09:40, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a discutat despre greșelile pe care le fac politicienii români atunci când discută public chestiuni legate de securitatea națională. El l-a dat exemplu pe Crin Antonescu, în perioada în care candida pentru funcția de președinte al României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nu era gândirea lui Crin. Asta spune și Țoiu. Asta spune și Moșteanu

Analistul a povestit o întâmplare care, spune el, arată cât de ușor pot politicienii români să transmită mesaje greșite neintenționat.

Dar, apropo de securitate. Am avut discuția asta aici. Nu o mai pun pe screen, că nu mă interesează. Ca să vezi cum lucrează securitatea. Primul șoc pe care l-am avut și i-am spus la vremea prietenului nostru, Crin. Era candidat. S-a dus la Bocăncel în emisiune și Bocăncel l-a întrebat: Bă, dacă pleacă americanii, cum ne scoatem? Și Crin a zis: Păi, o să facem în așa fel să aducem trupe din alte țări NATO. Big mistake! Se contabilizează imediat. Imediat! Era candidat. Eu nu cred că era gândirea lui Crin. De ce? Pentru că asta spune și Țoiu. Asta spune și Moșteanu. Nu-i nicio problemă.

Nu ai voie să spui că te scoți fără America

Stan crede că aceste declarații reprezintă o lipsă de respect față de partenerii strategici ai României.

În momentul în care tot anunți pe toate străzile și ulițele că nu-i nicio problemă dacă îți pleacă americanii, că tu te aranjezi cu luxemburghezii, și cu spanioli, și cu egiptenii. Ce faci, mă? Există și în lucrurile astea o onoare și un respect pe care ni-l adresăm unii altora într-o lume relativ restrânsă. Unde tipul ăsta de cuvinte circulă, cum se zice, între mesenii care stau la o masă cu foarte puține locuri. Nu se duce în afară, în grădină. Never, ever nu ai voie tu să spui că te scoți fără America atunci când vorbești de securitatea țării tale la nivel de ministru de externe sau ce dracu ai fi.

