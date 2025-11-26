Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: NATO este o cochilie în care europenii nu există, iar o singură perlă strălucește – America

Valentin Stan: NATO este o cochilie în care europenii nu există, iar o singură perlă strălucește – America

Malina Maria Fulga
26 nov. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: NATO este o cochilie în care europenii nu există, iar o singură perlă strălucește – America

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina, care, spune el, va fi semnat de către ucraineni indiferent de dezacordurile europenilor privind cedările teritoriale prin forță. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Stan critică declarațiile europenilor care afirmă că nu sunt de acord cu modificarea frontierelor prin forță, susținând că Ucraina va semna acordul de pace indiferent de pierderile teritoriale pe care le-ar presupune, deoarece, spune el, acest război a fost deja de mult pierdut de Ucraina.

Și a băgat și ăsta, săracul, loserul planetei la ora actuală, care s-a alăturat și care spunea ce? Că de fapt, parcă planul ăsta al lui Trump a fost făcut de ruși. Ei, când spun asta, că frontierele să nu fie modificate prin forță, încearcă să-i cânte în strună lui Zelenski ceva de genul: Nu facem cedări teritoriale. Numai că nimeni nu schimbă frontierele prin forță. Acolo e un război. Să vezi tu cum o semneze ucraineanul de deasupra. Să vezi tu, cu două mâini semnează, ca să vadă că nu-i prin forță. Sigur, le-au pierdut pe câmpul de luptă. Și noi am câștigat teritorii pe câmpul de luptă. A fost pe câmpul de luptă cu sabia, după am mers la Trianon și am semnat ceva. Dar cu sabia le-am câștigat. Înțelegi tu? Dacă rusul nu semnează fără asta, știți cumva că așa e? Deci ce-ați vrea voi? Să nu se facă acordul.

Valentin Stan susține că, în aceste demersuri de concretizare a unui acord de pace, liderii europeni nu mai joacă un rol importan, și afirmă că singura forță care contează în NATO ar fi Statele Unite.

Și reiterăm faptul că implementarea elementelor referitoare la Uniunea Europeană și NATO ar necesita acordul membrilor NATO. Deci, dacă e ceva legat de NATO, ar necesita acordul membrilor NATO. Nu e vorba de NATO acum. Că nu vrea Rusia. Dar să vă mai spun ceva, voi nu sunteți NATO, nici voi ăia care sunteți membri NATO. Dacă nu ați înțeles până acum că NATO e o cochilie în care voi nu existați. Există un singur lucru în cochilia aia, o singură perlă. O cheamă America. Voi nu existați, micuților, în NATO. Nu aveți niciun rol, nicio chemare. Poate pe aici să tropăiți prin România lui Nicușor, să dați impresia la proști că puteți apăra pe cineva pe aici. Pe Nicușor, probabil. Dar voi nu existați. NATO nu există. E o ficțiune. Ce spuneți voi aici, că trebuie să întrebe cineva, vreun membru NATO, dacă e vorba despre NATO, e un cretinism intergalactic. Dacă e vorba de NATO, singurul care poate fi întrebat în legătură cu așa ceva este un băiat roșcat care stă la Washington D.C.

Mediafax
Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii
Digi24
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la co
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace
Mediafax
HOROSCOP 26 noiembrie 2025: Două zodii ar putea câștiga bani din surse neașteptate
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Pentru prima dată, un robot umanoid a mers pe jos 100 de kilometri
ECONOMIE Controale ANAF pe platformele pentru adulți. Peste 100 de persoane nu și-au declarat veniturile din OnlyFans de aproximativ 65.000.000 de lei
09:20
Controale ANAF pe platformele pentru adulți. Peste 100 de persoane nu și-au declarat veniturile din OnlyFans de aproximativ 65.000.000 de lei
SPORT Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
09:07
Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
TURISM Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul administraţiei Trump
08:59
Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul administraţiei Trump
SPORT Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
08:59
Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
POLITICĂ Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”
08:57
Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”
ULTIMA ORĂ Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani
08:52
Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani