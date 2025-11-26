Valentin Stan: NATO este o cochilie în care europenii nu există, iar o singură perlă strălucește – America

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina, care, spune el, va fi semnat de către ucraineni indiferent de dezacordurile europenilor privind cedările teritoriale prin forță. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Stan critică declarațiile europenilor care afirmă că nu sunt de acord cu modificarea frontierelor prin forță, susținând că Ucraina va semna acordul de pace indiferent de pierderile teritoriale pe care le-ar presupune, deoarece, spune el, acest război a fost deja de mult pierdut de Ucraina.

Și a băgat și ăsta, săracul, loserul planetei la ora actuală, care s-a alăturat și care spunea ce? Că de fapt, parcă planul ăsta al lui Trump a fost făcut de ruși. Ei, când spun asta, că frontierele să nu fie modificate prin forță, încearcă să-i cânte în strună lui Zelenski ceva de genul: Nu facem cedări teritoriale. Numai că nimeni nu schimbă frontierele prin forță. Acolo e un război. Să vezi tu cum o semneze ucraineanul de deasupra. Să vezi tu, cu două mâini semnează, ca să vadă că nu-i prin forță. Sigur, le-au pierdut pe câmpul de luptă. Și noi am câștigat teritorii pe câmpul de luptă. A fost pe câmpul de luptă cu sabia, după am mers la Trianon și am semnat ceva. Dar cu sabia le-am câștigat. Înțelegi tu? Dacă rusul nu semnează fără asta, știți cumva că așa e? Deci ce-ați vrea voi? Să nu se facă acordul.

Valentin Stan susține că, în aceste demersuri de concretizare a unui acord de pace, liderii europeni nu mai joacă un rol importan, și afirmă că singura forță care contează în NATO ar fi Statele Unite.