Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de justiție. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce statutul magistraților nu poate fi schimbat la repezeală fără a distruge fundația juridică a statului. Acesta avertizează că unele decizii pun în pericol chiar ideea de dreptate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

CSM-ul a demontat minciuna

Profesorul recunoaște că există magistrați corupți. În același timp, el arată că soluția nu este desființarea unui statut care oferă garanții profesionale. Aceleași garanții, pe termen lung, pot transforma sistemul.

CSM-ul a ieșit și a explicat, mai bine zis, a demontat minciuna. Că vezi, Doamne, Obiectivul 215 în PNRR, cu pensiile speciale și așa mai departe, la magistrați. Păi ia tu, dragă Marius, toată istoria MCV-urilor, de când s-a născut ea, cu intrarea României în Uniunea Europeană, și ai să vezi că toate lucrurile astea sunt acolo.

Valentin Stan: Nu poți să umbli aici cu toporul așa cum face măcelarul Bolojan

Valentin Stan avertizează că tentația politică de a ataca magistrații produce mai mult rău decât bine. El susține că există inechități, dar soluția constă în reforme legale.