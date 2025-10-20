Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților

Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților

Alexandra Anton Marinescu
20 oct. 2025, 23:25, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților
Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de justiție. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce statutul magistraților nu poate fi schimbat la repezeală fără a distruge fundația juridică a statului. Acesta avertizează că unele decizii pun în pericol chiar ideea de dreptate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

CSM-ul a demontat minciuna

Profesorul recunoaște că există magistrați corupți. În același timp, el arată că soluția nu este desființarea unui statut care oferă garanții profesionale. Aceleași garanții, pe termen lung, pot transforma sistemul.

CSM-ul a ieșit și a explicat, mai bine zis, a demontat minciuna. Că vezi, Doamne, Obiectivul 215 în PNRR, cu pensiile speciale și așa mai departe, la magistrați. Păi ia tu, dragă Marius, toată istoria MCV-urilor, de când s-a născut ea, cu intrarea României în Uniunea Europeană, și ai să vezi că toate lucrurile astea sunt acolo.

Valentin Stan: Nu poți să umbli aici cu toporul așa cum face măcelarul Bolojan

Valentin Stan avertizează că tentația politică de a ataca magistrații produce mai mult rău decât bine. El susține că există inechități, dar soluția constă în reforme legale.

Dar, Marius, asta-i tot ce ai dacă vrei să dai o șansă acestei societăți, ca de mâine sau, poate, peste 100 de ani, dreptatea, justiția și demersul social să fie împărțite, conform unei Carte, să-i zicem noi, a decenței minime într-o țară sufocată de mafie. Nu poți să umbli aici decât dacă vrei să distrugi România. E disproporție? Sigur. Într-o țară ca asta așa trebuie să fie. Nu poate fi altfel. Și dacă vreun magistrat este prins, că n-are cum altfel, săracul, în aceste hățuri ale securității, ok, dar pentru unul ca el s-ar putea să fie altul care stă în sistem pentru că are acest statut și ăla, și poate altul ca el, poate acum sunt puțini, poate mâine vor fi mai mulți, pot să dea o șansă României. Dacă te uiți numai din punctul ăsta de vedere valorizator, fără să te întorci spre schema reală de funcționare în baza legii care a consacrat o jurisprudență a Curții Constituționale vis-a-vis de această problematică, o definiție a acestui statut care s-a născut prin lege, chiar ultima, 282 din 2023, ai să înțelegi ușor. Unu, că nu poți să umbli aici cu toporul așa cum face măcelarul Bolojan pe ideea că: lasă bă, vă fac eu ca pește la alți. Pentru că în momentul în care faci asta, întreaga fundamentare juridică a acestui construct, nu numai că este aruncată la coșul de gunoi, este transformată într-o armă împotriva legitimității și spiritului juridic care a consacrat libertatea în lumea civilizată.

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”
12:31, 19 Oct 2025
Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”
ACTUALITATE Dan Diaconescu: „Mulți oameni importanți din istorie au făcut PUȘCĂRIE”
08:00, 19 Oct 2025
Dan Diaconescu: „Mulți oameni importanți din istorie au făcut PUȘCĂRIE”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Viktor ORBAN a fost la masă cu cei mai importanți lideri din Orientul Mijlociu”
12:14, 18 Oct 2025
Dan Dungaciu: „Viktor ORBAN a fost la masă cu cei mai importanți lideri din Orientul Mijlociu”
ACTUALITATE Dan Diaconescu: „Au apărut zgârie-nori în CARACAL de la taxa pe coletele Temu”
09:17, 18 Oct 2025
Dan Diaconescu: „Au apărut zgârie-nori în CARACAL de la taxa pe coletele Temu”
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Lege la bloc. Proprietarii au tot dreptul. Se face solicitare scrisă. Administratorul, obligat să prezinte documentele
Evz.ro
Blestemele din cimitirele vechi ale României. Când morții își apără locul
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Temperaturi de vară la final de octombrie. Prognoza anunțată de ANM
APĂRARE Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
23:50
Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
ANUNȚ Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00
23:29
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00
TEHNOLOGIE Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou
23:10
Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou
ECONOMIE Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România
22:59
Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
22:49
Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
INEDIT Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal
22:25
Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal
Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”
EXTERNE Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”
REACȚIE Ministrul Muncii DECLARĂ că nu are ce să-și reproșeze. Premierul știa că avizul CSM a fost „doar” solicitat
Ministrul Muncii DECLARĂ că nu are ce să-și reproșeze. Premierul știa că avizul CSM a fost „doar” solicitat
ASTRONOMIE Spectacol pe cer susținut de DOUĂ COMETE. Una dintre ele poate fi admirată și cu ochiul liber
Spectacol pe cer susținut de DOUĂ COMETE. Una dintre ele poate fi admirată și cu ochiul liber
EXCLUSIV De ce a fost declarat NECONSTITUȚIONAL pachetul lui Bolojan. Bulgărele aroganței premierului s-a rostogolit la Înalta Curte de Casație și Justiție și, mai apoi, la CCR. Culisele unui meci între PUTERILE STATULUI, câștigat de ȘEFA JUSTIȚIEI
De ce a fost declarat NECONSTITUȚIONAL pachetul lui Bolojan. Bulgărele aroganței premierului s-a rostogolit la Înalta Curte de Casație și Justiție și, mai apoi, la CCR. Culisele unui meci între PUTERILE STATULUI, câștigat de ȘEFA JUSTIȚIEI
CASA TA Ce amendă primești dacă execuți lucrări la casă fără să ai autorizație de construire și când se transformă fapta în infracțiune
Ce amendă primești dacă execuți lucrări la casă fără să ai autorizație de construire și când se transformă fapta în infracțiune