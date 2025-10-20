Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de justiție. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat de ce statutul magistraților nu poate fi schimbat la repezeală fără a distruge fundația juridică a statului. Acesta avertizează că unele decizii pun în pericol chiar ideea de dreptate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Profesorul recunoaște că există magistrați corupți. În același timp, el arată că soluția nu este desființarea unui statut care oferă garanții profesionale. Aceleași garanții, pe termen lung, pot transforma sistemul.
CSM-ul a ieșit și a explicat, mai bine zis, a demontat minciuna. Că vezi, Doamne, Obiectivul 215 în PNRR, cu pensiile speciale și așa mai departe, la magistrați. Păi ia tu, dragă Marius, toată istoria MCV-urilor, de când s-a născut ea, cu intrarea României în Uniunea Europeană, și ai să vezi că toate lucrurile astea sunt acolo.
Valentin Stan avertizează că tentația politică de a ataca magistrații produce mai mult rău decât bine. El susține că există inechități, dar soluția constă în reforme legale.
Dar, Marius, asta-i tot ce ai dacă vrei să dai o șansă acestei societăți, ca de mâine sau, poate, peste 100 de ani, dreptatea, justiția și demersul social să fie împărțite, conform unei Carte, să-i zicem noi, a decenței minime într-o țară sufocată de mafie. Nu poți să umbli aici decât dacă vrei să distrugi România. E disproporție? Sigur. Într-o țară ca asta așa trebuie să fie. Nu poate fi altfel. Și dacă vreun magistrat este prins, că n-are cum altfel, săracul, în aceste hățuri ale securității, ok, dar pentru unul ca el s-ar putea să fie altul care stă în sistem pentru că are acest statut și ăla, și poate altul ca el, poate acum sunt puțini, poate mâine vor fi mai mulți, pot să dea o șansă României. Dacă te uiți numai din punctul ăsta de vedere valorizator, fără să te întorci spre schema reală de funcționare în baza legii care a consacrat o jurisprudență a Curții Constituționale vis-a-vis de această problematică, o definiție a acestui statut care s-a născut prin lege, chiar ultima, 282 din 2023, ai să înțelegi ușor. Unu, că nu poți să umbli aici cu toporul așa cum face măcelarul Bolojan pe ideea că: lasă bă, vă fac eu ca pește la alți. Pentru că în momentul în care faci asta, întreaga fundamentare juridică a acestui construct, nu numai că este aruncată la coșul de gunoi, este transformată într-o armă împotriva legitimității și spiritului juridic care a consacrat libertatea în lumea civilizată.