Valentin Stan: Dacă Zelenski refuză planul de pace, SUA, își vor retrage sprijinul pentru UCRAINA

Serdaru Mihaela
27 nov. 2025, 06:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 noiembrie 2025, Valentin Stan a discutat despre faptul că Donald Trump ar putea retrage susținerea militară pentru Ucraina dacă Kievul nu se conformează unei formule de lucru negociate deja. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat că acest pachet de negocieri a fost prezentat de armata americană ca un mesaj clar de închidere a negocierilor politice în această formă. De asemenea s-a discutat că Donald, dacă nu se pliază pe această formulă de lucru negociată deja, Donald Trump va retrage susținerea militară pentru Ucraina.

De asemenea s-a discutat că Donald, dacă nu se pliază pe această formulă de lucru negociată deja, Donald va retrage susținerea militară pentru Ucraina, pentru că trebuie să fie foarte clar chiar dacă armele se cumpăra acum, armele alea nu pot veni decât din America. Și doi, ucrainenii încă sunt dependenți total pentru orice operație militară de serviciile de inteligență ale statelor internaționale. Și el, practic, ar retrage aceste servicii. Niciodată nu trimiți un pachet atât de important de negociere cu un emisar care oficial este armata americană, spune Valentin Stan.

Profesorul Valentin Stan consideră că Trump ar folosi această poziție pentru a forța Ucraina să accepte termenii de pace și să își ajusteze poziția în aceste negocieri, într-un context geopolitic tensionat și complicat.

