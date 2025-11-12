Valentin Stan: DNA-ul l-a prins pe Bogos că încerca să ajungă la Premier pe bază de MITĂ

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cazul Bogos, afaceristul care a încercat să ajungă la Premier prin mită. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cazul afaceristului care a încercat să ajungă la Bolojan, dând mită. Acest Fănel Bogos, susține istoricul, ar avea diverse probleme cu legea încă de acum câțiva ani. Acest afacerist care a fentat justiția, s-a dus la șeful PNL Vaslui ca să îl ducă la premier. Stan susține că tatăl spiritual al lui Bogos este șeful trezoreriei PNL. Acest Mihai Barbu este cel care a ajutat la intrarea afaceristului la Bolojan.
Fănel Salmonela (n.r. Fănel Bogos), până la urmă se ocupă ăsta cu fleacuri, că am înțeles că are antecedente lungi și extrem de consistente în materie de joacă de-a baba oarba cu justiția. Așa că s-a dus direct la șeful PNL, pe coclauri, pe acolo, pe la Vaslui. Înțelegeți copilași care șef? Am înțeles că trebuie să facă niște demersuri, de pildă să ia pe ăsta de mânuță, să-l ducă, ghici unde, la Bolojan ca să rezolve Bolojan problema cu salmonella cu pui, cu aia ce era pe-acolo. Și bineînțeles, s-au scurs pe surse fel de fel de lucruri. Ba că ar fi dat o mită să ajungă la Bolojan, ba că urma să vândă pui până la baza NATO de la Kogălniceanu… Fel de fel de ghidușii din astea. Până una-alta, l-a prins DNA-ul în reflector, că încerca să ajungă la Bolojan ca să rezolve problema. Bă, încerca în sensul ăla nasol al cuvântului, adică pe bază de mită, pe baza de lucruri grave. Acuma, dacă DNA-ul s-a întrebuințat și a și dat un caz de l-au reținut pe micuț, pe Fănel, că așa îl cheamă Fănel Bogos. Ba mai mult, tăticul lui spiritual, un oarecare Barbu Mihai sau ceva, da, e trezorierul PNL. Acest domn de la Tezaur l-a însoțit pe micuțul Făneluș la cel mare, la Ilie. Și acum lumea se întreabă bă, dar când avem din ăștia certați cu legea, care au probleme cu autoritățile locale, vezi aici aceste structuri ale reglementării problematicilor de sănătate și de protecție a oamenilor, și când vorbim de milioane de bănuți, euro sau ce or mai fi ei… Ce caută băieții ăștia la primul ministru ca să rezolve problema?