Valentin Stan: DNA-ul l-a prins pe Bogos că încerca să ajungă la Premier pe bază de MITĂ

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cazul Bogos, afaceristul care a încercat să ajungă la Premier prin mită. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Ba mai mult, tăticul lui spiritual, un oarecare Barbu Mihai sau ceva, da, e trezorierul PNL. Acest domn de la Tezaur l-a însoțit pe micuțul Făneluș la cel mare, la Ilie

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cazul afaceristului care a încercat să ajungă la Bolojan, dând mită. Acest Fănel Bogos, susține istoricul, ar avea diverse probleme cu legea încă de acum câțiva ani. Acest afacerist care a fentat justiția, s-a dus la șeful PNL Vaslui ca să îl ducă la premier. Stan susține că tatăl spiritual al lui Bogos este șeful trezoreriei PNL. Acest Mihai Barbu este cel care a ajutat la intrarea afaceristului la Bolojan.