Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Dominic Fritz este ilegal într-un partid în acest moment. Poate să se înscrie în USR doar cu hotărâre judecătorească

Serdaru Mihaela
23 sept. 2025, 13:22, Marius Tucă Show
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan explică conflictul dintre Comisia Europeană și unele țări din UE. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan explică conflictul dintre Comisia Europeană și unele țări din UE, precum Cehia și Polonia, legat de drepturile cetățenilor europeni fără cetățenia țării de reședință.

La alegerile pentru Parlamentul European, un cetățean european fără cetățenia Cehiei, care are rezidență în Cehia, vrea să înscrie în partid și ea îi spune că nu se poate, că te împiedică legea, că ei au o lege ca a noastră. Înțelegi? Și zice comisia, nu e în regulă. De ce? Pentru că la alegerile pentru europarlamentare, ca și pentru locale, de multe ori se practică listă de partid. Ori cetățeanul nostru european, fără cetățenia Cehiei, nu va putea niciodată să fie pe listă de partid, pentru că el are interdicție să facă parte din partide. Ori asta e o discriminare și trebuie rezolvată.

Pe scurt, conform lui Valentin Stan, problema este că legislația națională încă limitează drepturile cetățenilor europeni care trăiesc într-o altă țară UE, iar schimbările se pot face fie prin legi noi, fie prin hotărâri judecătorești bazate pe deciziile Curții Europene de Justiție.

