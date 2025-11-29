Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Europenii vor să sporească starea de iritare a rușilor prin introducerea NATO în tratatul de pace

Valentin Stan: Europenii vor să sporească starea de iritare a rușilor prin introducerea NATO în tratatul de pace

29 nov. 2025, 08:00, Marius Tucă Show

Valentin Stan în emisiunea Marius Tucă din data de 24.11.2025 a discutat despre acordul între Ucraina și NATO, evidențiind că aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care în prezent nu există. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a explicat că, deși Rusia solicită ca Ucraina să nu se alăture NATO, acest lucru este delicat, deoarece aderarea necesită acordul unanim al membrilor alianței. S-a discutat și despre posibilitatea ca NATO să nu interzică oficial aderarea, dar să ofere Rusiei garanția că Ucraina nu va intra în NATO printr-un consens tacit sau acord neoficial, legat de faptul că extinderea NATO se face doar cu acordul tuturor membrilor.

Nu interzicem aderarea Ucrainei la NATO, dar le dăm rușilor… facem următoarea concesie. Uite, nu interzicem Ucrainei aderarea, dar le spunem rușilor așa, băieți, chiar dacă Ucraina are dreptul să adere la NATO, nu are cum să intre în NATO, pentru că orice extindere a NATO se face in consens și de pildă, americanii nu or să fie de acord. Deci, ca și cum n-ar fi nicio problemă. Numai că rușii nu sunt proști, spune Valentin Stan.

De asemenea, Stan a mai evidențiat că sunt multiple concesii și condiții care complică orice acord de pace, inclusiv clauze privind staționarea trupelor NATO în Ucraina în timp de pace, și garanții de securitate oferite de SUA în caz de invazie.

Când ei au spus fără NATO în relație cu Ucraina, înseamnă fără NATO relația cu Ucraina. Ucraina, la momentul ăsta, are în Constituție aderarea la NATO. Adică cum lasă asta în Constituție? Și mă bazez pe faptul eu, Rusia, că domnul Trump nu e de acord. Da, dar după Trump, peste 20-30, nu știu, vine un Gigel și el o să zică, vrea Ucraina să intre NATO, europenilor hai să-i primim în Nato. Chestia asta nu se întâmplă pentru prima oară. Chestia asta s-a mai întâmplat în 1997 și noi avem materiale pe care o să le discutăm. În 1997, la Paris, s-a semnat actul fondator Rusia-NATO, pentru că Rusia era foarte îngrijorată de ce se întâmplă, de extindere a NATO. Atenție și de faptul că pe teritoriul noilor membrii s-ar putea instala arme nucleare, conchide profesorul Stan

