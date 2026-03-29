Valentin Stan: În urmă cu 10 ani, NATO a făcut o operațiune pe coasta Somaliei pentru a securiza comerțul, așa cum i s-a cerut și acum în cazul Strâmtorii Ormuz

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a vorbit despre reacția statelor europene în contextul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz.

Valentin Stan: Există precedent. NATO și UE au intervenit deja

Profesorul a amintit de operațiuni precum Operation Ocean Shield, desfășurată de NATO în largul coastelor Somaliei, dar și de misiunea Atalanta a Uniunii Europene. Acestea au avut ca scop protejarea rutelor comerciale.

Acești derbedei, micuții ăștia, ei i-au spus lui Trump că nu pot să vină, că nu știu ce, că nu știu cum. Te informez că în urmă cu 10 ani, NATO a pus de o operațiune: Operation Ocean Shield în coasta somaleză, exact pentru așa ceva. Pirații somalezi? Îi mai ținem minte? NATO a pus misiune navală pentru protecția comerțului în apele internaționale. Știi cine a mai făcut asta, micuțule? Păi Uniunea Europeană-Operațiunea Atalanta. Deci poți să-mi spui mie că micuții ăștia n-au participat și nu știu cum se face? Ba da.

America nu se poate baza pe ei

Stan a criticat lipsa de implicare a unor state în actualul context, spunând că acest lucru transmite un semnal negativ către Statele Unite. Solidaritatea în astfel de momente este importantă pentru America.