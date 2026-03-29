Valentin Stan: În urmă cu 10 ani, NATO a făcut o operațiune pe coasta Somaliei pentru a securiza comerțul, așa cum i s-a cerut și acum în cazul Strâmtorii Ormuz

Alexandra Anton Marinescu

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a vorbit despre reacția statelor europene în contextul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan: Există precedent. NATO și UE au intervenit deja

Profesorul a amintit de operațiuni precum Operation Ocean Shield, desfășurată de NATO în largul coastelor Somaliei, dar și de misiunea Atalanta a Uniunii Europene. Acestea au avut ca scop protejarea rutelor comerciale.

Acești derbedei, micuții ăștia, ei i-au spus lui Trump că nu pot să vină, că nu știu ce, că nu știu cum. Te informez că în urmă cu 10 ani, NATO a pus de o operațiune: Operation Ocean Shield în coasta somaleză, exact pentru așa ceva. Pirații somalezi? Îi mai ținem minte? NATO a pus misiune navală pentru protecția comerțului în apele internaționale. Știi cine a mai făcut asta, micuțule? Păi Uniunea Europeană-Operațiunea Atalanta. Deci poți să-mi spui mie că micuții ăștia n-au participat și nu știu cum se face? Ba da.

America nu se poate baza pe ei

Stan a criticat lipsa de implicare a unor state în actualul context, spunând că acest lucru transmite un semnal negativ către Statele Unite. Solidaritatea în astfel de momente este importantă pentru America.

Încă o dată au arătat Americii că America nu se poate baza pe ei. Pentru că atunci când e vorba să pui osul, atunci când zboară rachete balistice pe deasupra capului, atunci când comunitatea internațională își cere să faci sacrificii pentru a respecta un principiu și pentru a-ți demonstra loialitatea față de cei care au fost întotdeauna alături de ei să-i apere de ruși, atunci când evreii care sunt civilizație europeană, ca și ei, le-au spus: atenție la ce se întâmplă aici și ceea ce înseamnă rachetele balistice peste noi, frații voștri. Nu puteți sta deoparte când noi murim, când noi sunt atacați în felul ăsta, când practic Orientul Mijlociu, care vă dă și vouă prosperitate, se distruge în această pală teribilă a unui conflict în care Iranul amenință planeta. Și voi ce ați făcut, mă? Lasă că îi aveți pe americani, descurcați-vă!

