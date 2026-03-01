Stațiunea care este considerată „Polul Nord” al țării vine cu o experiență unică. Prețurile pornesc de la 120 de euro

Chiar dacă în calendar primăvara și-a intrat în drepturi, la Harghita Băi este iarnă în toată regula. Stațiunea cunoscută drept „polul nord al țării” oferă vizitatorilor săi un peisaj de poveste. Pe lângă schi, turiștii s-au bucurat și de alte activități pe zăpadă.

Stațiunea care este considerată „Polul Nord” al țării

Plimbări cu săniile trase de 100 câini husky, câte 20 la fiecare sanie. Aceasta este atracţia sezonului pentru tot mai mulţi români, care par că îşi dau întâlnire în această perioadă la Harghita Băi, relatează Observator News.

„Este o experienţă unică, singura la noi în ţară şi merită. E foarte frumos. Câinii sunt foarte, foarte, foarte drăgălaşi şi primitori şi a fost o senzaţie unică. Acum plecăm într-o excursie de o oră jumate cu câinii, împreună cu familia şi sper să fie frumos”, spun turiştii, pentru sursa citată.

Însă, pe cât de frumoasă este experienţa, pe atât de mult costă. „Pentru adulţi, nu ştiu, undeva în jur de 120-130 de euro, iar pentru copii în funcţie de greutate”.

La temperaturi de 0 grade Celsius, cu soare din plin și cel mai curat aer, stațiunea continuă să-i atragă pe cei care nu sunt pregătiți să își ia la revedere de la iarnă.

Recomandările autorului: