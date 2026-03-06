Gestionarea haosului. „Cel mai probabil scenariu pentru viitorul imediat al Iranului nu este instaurarea unui sistem democratic”

Ca urmare a atacurilor declanșate de SUA și Israel împotriva Iranului, o parte semnificativă a elitei conducătoare de la Teheran a fost ucisă. Lista înalților oficiali decedați îi include pe șeful Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), alături de însuși Liderul Suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Măsurile de securitate introduse după Războiul de Douăsprezece Zile din vara anului 2025 s-au dovedit insuficiente. În același timp, în ciuda pierderilor și distrugerilor grave, Iranul continuă să efectueze atacuri-represalii.
În aceste condiții, „cel mai probabil scenariu pentru viitorul imediat al Iranului nu este instaurarea unui sistem democratic, ci haosul provocat de prăbușirea statului”, potrivit lui Antonio Giustozzi, cercetător senior la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI), care își argumentează ideea într-o analiză publicată de The Insider.
În acest moment, consideră Giustozzi, „decapitarea” unei mari părți a conducerii regimului de la Teheran este cea mai mică dintre problemele Republicii Islamice.
„Campania israeliano-americană abia începe, iar obiectivele sale, deși nu sunt complet clare, sunt ambițioase. Eșaloanele de vârf supraviețuitoare ale conducerii iraniene se întreabă dacă primul val de atacuri eficient a fost opera unor spioni mercenari, acționând pentru bani, sau dacă există chiar un complot pentru a orchestra o transformare a regimului în stil venezuelean.
Potrivit unuia dintre oficialii săi, eforturile Ministerului Afacerilor Externe de a redeschide discuțiile cu americanii sunt subminate de declarațiile lui Larijani, care susține că negocierile nu sunt posibile în prezent, deoarece Iranul se află într-o poziție prea slabă.
Președintele Pezeshkian a încercat să își asume un rol mai activ în gestionarea conflictului, dar Garda Națională i-a cerut să se concentreze pe salvarea a ceea ce este posibil din structura guvernamentală civilă”, explică Antonio Giustozzi.
Paradoxal, prima realizare a intervenției americane și israeliene este finalizarea tranziției în curs către un regim militar. Campania de represalii a Teheranului, cu atacuri cu rachete împotriva infrastructurii petroliere a țărilor din Golf, inclusiv împotriva Qatarului, cândva relativ prietenos, este probabil una dintre primele consecințe ale acestei schimbări.
„Deși nu se poate spune ce ar fi decis Khamenei să facă dacă ar fi trăit, Gardienii Revoluției au fost întotdeauna sceptici în a concilia țările din Golf, în special Arabia Saudită – spre deosebire de Khamenei, care a îmbrățișat oferta chineză de a media între Teheran și Riad, ceea ce a dus la acordul din 10 martie 2023.
Membrii Gărzilor Revoluționare au avut, de asemenea, îndoieli cu privire la relația cu Qatarul, deoarece erau afectați de investițiile Doha în grupurile anti-Assad și anti-Republica Islamică din Siria. Acum, evident, nu mai sunt obligați să se ocupe de asta.
Un avantaj cheie pe care Garda Revoluționară îl are față de celelalte instituții ale Republicii Islamice este că este antrenată să opereze în medii fără stat. De fapt, și-a trecut deja operațiunile la un mod descentralizat.
Diferitele ramuri ale Gărzilor (Spațiul Aerian, Marina, Forța Quds, Forțele Terestre etc.) operează acum autonom, sediul central renunțând la comanda și controlul asupra lor. La rândul său, fiecare ramură se descentralizează intern”, continuă Antonio Giustozzi.
Prin urmare, Gărzile Revoluționare au trecut rapid la o structură informală, abandonând birourile și cazărmile, evident cu intenția de a îngreuna atacurile direcționate ale americanilor și israelienilor împotriva lor.
Au fost formate echipe mici, însărcinate să opereze departe de birourile lor, schimbând constant locația întâlnirilor lor.
„Este demn de remarcat faptul că moartea comandantului lor, generalul Pakpour, pare să fi avut un impact redus asupra funcționării lor, potrivit unor surse din rânduri.
În practică, însă, Gărzile Revoluționare descentralizate s-ar putea dovedi greu de lovit din cer, iar bombardamentele fără discernământ ar face ca eforturile de a atrage populația iraniană să fie rapide.
Expertiza bine dezvoltată a Gărzilor Revoluționare în operațiunile de contrabandă va fi, fără îndoială, deosebit de utilă în următoarele săptămâni”, avertizează Antonio Giustozzi.
În prima zi, atacurile de represalii iraniene au fost limitate și probabil au fost menite să fie doar un avertisment, poate trimis în speranța că Trump se va mulțumi cu un atac limitat (așa cum sugerase că ar putea fi).
„Totul s-a schimbat din nou după ce moartea lui Khamenei a fost confirmată, dar nu s-a revenit la planul inițial de atacuri în masă doar asupra Israelului.
Utilizarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune împotriva statelor din Golf permite Iranului să maximizeze daunele pe care le provoacă și îi obligă pe israelieni și americani să devieze, eventual, resursele de la vânătoarea de rachete cu rază lungă de acțiune”, explică Antonio Giustozzi în analiza publicată de The Insider.
Garda Națională consideră că următoarea fază a conflictului va implica lansarea unei ofensive terestre de către forțele rebele kurde în vestul și sud-estul Iranului — cu acoperire aeriană —, probabil cu intenția de a încuraja elementele anti-regim să se revolte și în alte părți.
„Garda Națională și Ministerul Informațiilor cred că, deși o serie de celule insurecționiste – se presupune că au fost înființate de Mossad și CIA – au fost destructurate în ianuarie, multe altele rămân nedetectate.
Interogatoriile, potrivit acestor surse, au arătat că introducerea ilegală de arme în orașe era încă în desfășurare, însă stocurile erau insuficiente pentru a reprezenta o provocare serioasă pentru forțele de securitate.
Mesajul lui Trump este – ca de obicei – contradictoriu, într-o zi încurajând mulțimile iraniene să preia controlul asupra țării, iar a doua zi sugerând o soluție similară cu cea din Venezuela – sau chiar sugerând posibilitatea desfășurării de trupe terestre americane.
În acest moment, haosul și prăbușirea statului par încă a fi rezultate mai probabile decât o democrație înfloritoare. Atractivitatea unei opțiuni de transformare a regimului, despre care oamenii din jurul lui Trump au amintit de luni de zile, pare limitată, având în vedere tendința lui Trump și a israelienilor de a efectua atacuri în mijlocul negocierilor.
Dar lucrurile s-ar putea schimba atunci când Iranul va rămâne, în cele din urmă, fără rachete”, încheie Antonio Giustozzi.
