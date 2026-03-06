6 Martie, calendarul zilei: David Gilmour împlinește 80 de ani. Rob Reiner ar fi împlinit 79. Shaquille O’Neal face 54 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 6 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

David Gilmour este unul dintre cei mai influenți chitariști și compozitori din istoria muzicii rock. Născut pe 6 martie 1946, în Cambridge, Anglia, el este cunoscut în special ca membru al trupei Pink Floyd, alături de care a contribuit la definirea stilului rock progresiv. Gilmour s-a alăturat formației în 1968 și a avut un rol esențial în crearea unor albume legendare precum The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here și The Wall. Solo-urile din piese precum Comfortably Numb, Time sau Shine On You Crazy Diamond sunt considerate printre cele mai bune din istoria rockului. Stilul său se remarcă printr-un sunet clar și o tehnică bazată mai mult pe emoție decât pe viteză. În paralel cu activitatea din Pink Floyd, el a lansat mai multe albume solo, printre care David Gilmour (1978), On an Island (2006), Rattle That Lock (2015). Aceste materiale pun accent pe sensibilitate, lirism și maturitate artistică. David Gilmour a influențat generații de chitariști și rămâne o figură emblematică a rockului mondial.

Rob Reiner, născut pe 6 martie 1947, a fost un actor, regizor și producător american considerat una dintre personalităţile marcante ale cinematografiei moderne. A devenit cunoscut cu rolul lui Mike “Meathead” Stivic în serialul de televiziune All in the Family, rol pentru care a câștigat mai multe premii Emmy. Ulterior, a regizat filme îndrăgite de public și critici, precum This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally… și A Few Good Men. Aceste producții s-au remarcat prin dialoguri memorabile și personaje bine conturate. Rob Reiner a fost apreciat pentru abilitatea de a aborda cu succes genuri diferite, de la comedie romantică la dramă și film juridic. A murit la vârsta de 78 de ani, el și soția sa, Michele Singer Reiner, fiind găsiți fără viață în casa lor din Los Angeles, pe 14 decembrie 2025. Autoritățile l-au arestat pe fiul lor, Nick Reiner, care a fost pus sub acuzare pentru crimă.

Shaquille O’Neal, născut pe 6 martie 1972, în New Jersey, SUA, este un fost baschetbalist american, considerat unul dintre cei mai dominanți pivoți din istoria NBA. Cu o înălțime de 2,16 m și peste 140 kg în perioada de vârf, a impresionat prin combinația rară de forță, mobilitate și inteligență de joc. A evoluat pentru echipe precum Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers și Boston Celtics. A câștigat patru titluri NBA (trei cu Lakers și unul cu Miami Heat) și a fost desemnat MVP al ligii în 2000. A fost selecționat de 15 ori în All-Star Game și inclus în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame în 2016. În afara terenului, Shaquille O’Neal s-a remarcat ca om de afaceri, analist sportiv și personalitate media. După retragerea din 2011, a devenit comentator TV și investitor, rămânând una dintre cele mai carismatice figuri din sportul american.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1475: Michelangelo Buonarroti 🇮🇹🎨 a fost, alături de Leonardo da Vinci, cel mai important artist în perioada de vârf a Renașterii Italiene. A creat frescele Capelei Sixtine și celebra sculptură David, statuie de marmură albă care măsoară 4,34 metri (5,17 metri împreună cu soclul)

🎂1619: Savinien de Cyrano de Bergerac 🇫🇷✒️ Prin utopiile sale filozofice, a fost un precursor al iluminismului

🎂1806: Elizabeth Barrett Browning 🇬🇧✒️ A scris versuri de o deosebită sensibilitate dedicate soțului ei, poetul Robert Browning

🎂1920: Ernest Maftei 🇷🇴🎭🎬 actor, poet, epigramist și, în tinerețe, adept al Mișcării Legionare

🎂1926: Andrzej Wajda 🇵🇱🎥 regizor, co-fondator al școlii poloneze de film. Laureat al Premiului Oscar de Onoare (1999) pentru întreaga sa carieră, cavaler al Ordinului Vulturul Alb al Poloniei (2011) și comandor al Legiunii de Onoare franceze (2001)

🎂1927: Gabriel García Márquez 🇨🇴✒️ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1982, pentru roman și proză scurtă

🎂1946: David Gilmour 🇬🇧🎸 În 1996 este inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca membru al trupei Pink Floyd. Solo-ul său de chitară din piesa Comfortably Numb, de pe albumul The Wall (1979), este adesea citat de cei din industria muzicală drept cel mai bun din istorie

🎂1947: Rob Reiner 🇺🇸🎥 Stand by Me (1986), Misery (1990), A Few Good Men (1992), The Bucket List (2007)

🎂1967: Mihai Tudose 🇷🇴🗣

🎂1972: Shaquille O’Neal 🇺🇸⛹🏾‍♂️ unul dintre cei mai cunoscuți jucători din istoria NBA. Având 2,16 m în înălțime și 147 kg, Shaq este de asemenea și unul dintre cei mai înalți jucători ai NBA

🎂1996: Dillon Freasier 🇺🇸🎬 un singur rol jucat – copilul din „There Will Be Blood” (2007)

Decese 🕯

🕯️1842: Constanze Mozart 🇩🇪 văduva lui Wolfgang Amadeus Mozart. Au avut șase copii în aproape 9 ani

🕯️1939: Miron Cristea 🇷🇴✝️ primul patriarh al României

🕯️1957: Constantin Rădulescu-Motru 🇷🇴✒️ filozof, psiholog, pedagog, om politic, dramaturg, director de teatru, academician și președinte al Academiei Române între 1938 – 1941, personalitate marcantă a României primei jumătăți a secolului al XX-lea

Calendar 🗒

🗒1521: Fernando Magellan ajunge la Guam

🗒1836: Bătălia de la Alamo – 200 de oameni au apărat un mic fort din Texas timp de 13 zile împotriva a mii de soldați mexicani conduși de Antonio Lopez de Santa Anna, guvernatorul Mexicului

🗒1853: Opera Traviata, de Giuseppe Verdi, are premiera la Veneția

🗒1869: Dimitri Mendeleev prezintă prima variantă a tabelului periodic al elementelor Societății Ruse de Chimie

🗒1883: Legea pentru aderarea României la Convenția Internațională a metrului

🗒1897: A intrat în vigoare Legea repausului în zilele de duminică și sărbători. Potrivit legii, era liberă doar dimineața de duminică și alte 14 sărbători pe an

🗒1899: Bayer înregistrează „Aspirina” ca marcă înregistrată

🗒1919: Ungariei i se înmânează hotărârea Consiliului Militar interaliat de la Paris (Nota Vyx) privind obligativitatea retragerii trupelor maghiare din Transilvania

🗒1930: A avut loc, la cinematograful Capitol din București, premiera filmului documentar Viața unui oraș, reintitulat ulterior Viața începe mâine, realizat de regizorul Jean Mihail

🗒1941: A avut loc, la Opera Română din București, premiera operei Alexandru Lăpușneanu, de Alexandru Zirra, unul dintre pionierii muzicii de operă românești

🗒1945: Instaurarea guvernului Petru Groza (sub presiunea militară sovietică, regele Mihai I este nevoit să accepte numirea lui Petru Groza ca prim-ministru; acesta formează un nou guvern, în care ministerele cheie erau deținute de comuniști)

🗒1951: La New York începe procesul lui Ethel și Julius Rosenberg care sunt acuzați de spionaj atomic pentru URSS

🗒1953: Gheorghi Malenkov îi succede lui Stalin ca premier și Prim Secretar al Partidului Comunist al URSS

🗒1967: Fiica lui Iosif Stalin, Svetlana Allilueva, a depus o cerere oficială de azil politic la ambasada americană din India

🗒1989: Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe sovietic anunță abolirea „doctrinei Brejnev”, afirmând că viitorul fiecărei țări est-europene se află „în propriile ei mâini”

🗒1992: Virusul „Michelangelo” a început să afecteze calculatoarele

🗒1997: Tabloul lui Pablo Picasso Cap de femeie este furat de la o galerie londoneză și recuperat o săptămână mai târziu

CITEȘTE ȘI:

5 Martie, calendarul zilei: Bernard Arnault împlinește 77 de ani, Eva Mendes 52. Are loc prima ediție a Festivalului Cerbul de Aur

4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime

3 Martie, calendarul zilei: Jessica Biel împlinește 44 de ani, Ronan Keating face 49. David Faustino împlinește 52