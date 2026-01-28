Iașiul, în topul național al natalității alături de Timiș, Cluj și Ilfov. Record de nașteri în septembrie 2025. Care sunt prenumele cele mai populare

Iașiul a avut în 2025 unul dintre cele mai puternice ritmuri ale natalității din România, cu peste 6.800 de nașteri și un bilanț pozitiv față de decese, consolidându-și statutul de pol demografic într-un context național de declin. Capitala Moldovei se menține astfel în liga mare a județelor cu dinamism demografic, alături de Timiș, Cluj și Ilfov, scrie Ziarul de Iași.

Municipiul Iași își confirmă și în 2025 poziția de centru demografic major al României, menținând un nivel ridicat și stabil al natalității, peste media națională.

În total, la Iași au fost înregistrate 6.808 nașteri, dintre care 3.517 băieți și 3.291 fete, ceea ce înseamnă 51,6% băieți și 48,4% fete. Ritmul este foarte apropiat de cel din 2024, când au fost consemnate 6.980 de nașteri, confirmând o constanță rar întâlnită la nivel urban în România.

Septembrie a fost luna cu cel mai mare număr de nou-născuți, respectiv 683 de copii, iar un fenomen tot mai vizibil este creșterea numărului de prenume alese la naștere. Peste 75% dintre părinți au optat pentru cel puțin două prenume, reflectând o tendință accentuată spre personalizare și simbolistică familială. În ceea ce privește preferințele, Iașul rămâne fidel prenumelor tradiționale.

