Prima pagină » Social » Iașiul, în topul național al natalității alături de Timiș, Cluj și Ilfov. Record de nașteri în septembrie 2025. Care sunt prenumele cele mai populare

Iașiul, în topul național al natalității alături de Timiș, Cluj și Ilfov. Record de nașteri în septembrie 2025. Care sunt prenumele cele mai populare

Mihai Tănase
28 ian. 2026, 08:17, Social
Iașiul, în topul național al natalității alături de Timiș, Cluj și Ilfov. Record de nașteri în septembrie 2025. Care sunt prenumele cele mai populare
Foto: Freepik.com

Iașiul a avut în 2025 unul dintre cele mai puternice ritmuri ale natalității din România, cu peste 6.800 de nașteri și un bilanț pozitiv față de decese, consolidându-și statutul de pol demografic într-un context național de declin. Capitala Moldovei se menține astfel în liga mare a județelor cu dinamism demografic, alături de Timiș, Cluj și Ilfov, scrie Ziarul de Iași.

Municipiul Iași își confirmă și în 2025 poziția de centru demografic major al României, menținând un nivel ridicat și stabil al natalității, peste media națională.

În total, la Iași au fost înregistrate 6.808 nașteri, dintre care 3.517 băieți și 3.291 fete, ceea ce înseamnă 51,6% băieți și 48,4% fete. Ritmul este foarte apropiat de cel din 2024, când au fost consemnate 6.980 de nașteri, confirmând o constanță rar întâlnită la nivel urban în România.

Septembrie a fost luna cu cel mai mare număr de nou-născuți, respectiv 683 de copii, iar un fenomen tot mai vizibil este creșterea numărului de prenume alese la naștere. Peste 75% dintre părinți au optat pentru cel puțin două prenume, reflectând o tendință accentuată spre personalizare și simbolistică familială. În ceea ce privește preferințele, Iașul rămâne fidel prenumelor tradiționale.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași

Recomandarea video

Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Click
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
BREAKING | Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
ONG-ul care lansează cursuri de nutriție pentru pacienții oncologici
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: La Iași, covorul roșu a fost eliminat din protocolul lui Nicușor Dan
08:00
Valentin Stan: La Iași, covorul roșu a fost eliminat din protocolul lui Nicușor Dan
RESTRICȚII Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu
07:33
Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu
ACTUALITATE 28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger
07:15
28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger
EXCLUSIV Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”
07:00
Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă nu se respectă drepturile omului, s-ar putea să pierzi integritatea statelor
06:30
Valentin Stan: Dacă nu se respectă drepturile omului, s-ar putea să pierzi integritatea statelor
ACTUALITATE Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă
06:01
Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă

Cele mai noi

Trimite acest link pe