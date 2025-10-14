Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Legea Apărării Naționale vrea să eludeze anumite paragrafe din CONSTITUȚIE pentru a trimite trupe în afara țării

Malina Maria Fulga
14 oct. 2025, 07:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat prevederile Legii Apărării Naționale, sugerând că acestea ar putea fi interpretate în sensul angajării forțelor militare și non-militare ale României în acțiuni externe, fără o decizie prealabilă a conducerii NATO. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan susține că noile modificări legislative privind Legea Apărării Naționale ar putea permite folosirea forțelor militare românești în acțiuni externe fără aprobarea Consiliului Nord-Atlantic. De asemenea, el atrage atenția asupra unei analize APADOR-CH, care semnalează formularea vagă a sintagmei „autoritățile competente”, ce ar putea permite angajarea forțelor române în misiuni militare desfășurate în afara frontierelor țării.

Implicarea țării noastre în acțiuni militare în afara țării nu ar trebui dispusă fără ca, în prealabil, ce? Să existe o decizie a Consiliului Nord-Atlantic. Ce spuneam și noi, în cazul apărării colective, dacă ar fi vorba de așa ceva, deși băieții ăștia jonglează în lege pentru că spun, stai că-i cu pacea, că sunt efective în timp de pace, încearcă de fapt să eludeze anumite prevederi ale Constituției pentru a-și face pârghii, să poată folosi capabilități militare în afara țării fără să fi declarat război. Aici e șmecheria. Și spune clar: nu se poate face decât în urma unei decizii a conducerii NATO, Consiliului Atlanticului de Nord. Fără existența unei decizii a conducerii NATO, Consiliului Atlanticului de Nord, prin care să se constate existența concretă a unor amenințări hibride și necesitatea intervenției militare externe, nu ar trebui să se discute despre aprobarea Parlamentului pentru a implica românii într-o acțiune militară. Atenție! Pentru contracararea unor amenințări hibride care nici măcar nu sunt definite. Ei ce fac? Ți-am spus. E vorba de această gașcă, că inițiază Nicușor, că se consultă cu CSAT-ul, că pe urmă decide Parlamentul. De aceea, implicarea țării noastre în acțiuni militare în afara teritoriului nu ar trebui dispusă fără ca, în prealabil, o decizie a conducerii NATO să constate necesitatea unei astfel de intervenții externe. De asemenea, în cazul apărării colective, la care se referă tot articolul 5 din Tratatul NATO, participarea României la acțiunea de apărare colectivă nu se poate face decât în urma unei decizii a conducerii NATO, Consiliul Atlanticului de Nord. Deci, fără existența unei decizii a conducerii NATO, prin care să se constate existența concretă a unor amenințări hibride și necesitatea intervenției militare externe, nu ar trebui să se discute despre aprobarea Parlamentului pentru implicarea României într-o acțiune militară externă pentru contracararea unor amenințări hibride. APADOR-CH duce analiza mai departe, într-o manieră, aș spune eu, extrem de aplicată. Și, dacă noi ne-am uitat la articolul 4, alineatul 3 din lege, ei merg la alineatul 4, unde este vorba despre cetățenii României. O altă șmecherie gândită în lege, care ar permite intervenția armatei române în afara frontierelor țării. Hai să vedem, de data asta, ce spune APADOR-CH legat de acel articol, unde este vorba despre cetățenii României: Președintele României poate dispune, la propunerea prim-ministrului, angajarea de capabilități militare și non-militare în afara teritoriului statului român, cu consultarea prealabilă a autorităților competente. Care sunt aceste autorități competente? Cine a venit cu această prevedere? Moșteanu. Ce lege? Legea Apărării Naționale. El e ministru. Nu m-aș mira deloc ca această lege să fi fost făcută la USR, la ordin.

