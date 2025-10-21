Valentin Stan: Legea este ceea ce spune judecătorul că este

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a analizat modul în care clasa politică se raportează la autoritatea Curții Supreme, evidențiind lipsa de încredere și de respect față de deciziile autorităților supreme din justiție. Acesta a folosit un exemplu din politica americană pentru a explica modul în care trebuie respectate deciziile Curții Supreme într-o societate democratică. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a invocat un important moment din istoria politicii americane pentru a oferi un contraexemplu modului în care România se raportează la autoritatea supremă în justiție și la deciziile acesteia. El a relatat cum, într-un scrutin electoral pentru alegerea președintelui american, a fost nevoie de intervenția Curții Supreme pentru stabilirea validității unor voturi, moment în care niciunul dintre candidați nu a avut nimic de spus, respectând decizia Curții. Potrivit profesorului Stan, respectarea deciziilor justiției reprezintă, de fapt, respectarea însăși a democrației și a statului de drept.

Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM. Pentru că, vezi, doamne, toată povestea asta cu snopul lui de a-și zise reforme răsuflate, reșapate în bronhii din alea care răsuflă greu de pe urma grelei moșteniri securisto-comunistoide. Toate astea configurează un intelect de limită care nu poate să-l ducă măcar pe lângă poarta Bastiliei, dar cu capul în ea, fără să știe din istorie că a dărâmat-o altul înaintea lui. Cu steag, cu suflu, cu patos. Și ne zice: Guvernul, prim-ministrul ăla, s-a uitat la avizul CSM, pentru că ei nu au avut acest aviz. Curtea s-a uitat și le-a zis: Copii, știți, hai s-o mai lăsăm o vreme. Să vedem cum se așază florile pe câmp. Că n-ați avut avizul ăsta. Și de ce nu l-au avut? Pentru că nu i-a interesat. Mafia politică securistoido-comunistă nu se încurcă în detalii. Și zice: A solicitat avizul CSM la data de 20 august. Iar termenul de așteptare a avizului consultativ al CSM, pe care patru dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat. Deci, ai afla cumva că, din aia nouă judecători, patru erau rezonabili și cinci nu?

Prin anul 2000 s-a întâmplat ceva. Și ce s-a întâmplat? Într-o țară s-a votat anapoda, cică. Adică aveau aici niște aparate, că ăia așa votau, cu niște cartele electronice. Și a ieșit niște pregnant belts. Adică cuiul ăla, în loc să facă, nu-i așa, găurica, nu s-a dus până la capăt, ci doar a umflat coala. A părut așa, o chestie convexă. N-a perforat. Și pe acolo, prin Florida, tot ne gândeam să vedem ce facem cu astea. Sunt votate, nu sunt votate? Și ne-am tot gândit și ne-am tot gândit. Și Jeb Bush, guvernatorul, s-a tot chinuit și el. Și W, viitorul președinte, s-a chinuit și el. Și chiar Al Gore, cel care avea să piardă alegerile, s-a chinuit. Și au luat-o așa, din instanță în instanță. Până au ajuns la Curtea Supremă. Și când au ajuns ei la Curtea Supremă, la Curtea Supremă s-a întâmplat ceva. Sigur, bătălie mare, America mare, soartă mare, democrație mare. Și Al Gore câștigase votul popular. Și a venit Curtea Supremă și a zis așa: Președintele e W. Știi ce a făcut Al Gore? Crezi că a numărat judecătorii la Curtea Supremă? S-a dus frumos în fața poporului și a spus așa: Dragii mei, ne-am tot războit până acum. A vorbit Curtea Supremă. Ți-l aduci aminte pe Donald Trump, cel mai rebel dintre președinții Americii ever? Omul care se ceartă cu judecătorii, se ceartă, pentru că e tot timpul prin instanțe unde l-au trimis democrații. Unde i s-au confecționat dosare și trebuia să intre la pușcărie. Și atunci când a spus că s-au furat alegerile, când a spus că n-o să recunoască, când spune tot timpul că e un judecător corupt, că este un procuror care nu e în regulă și așa mai departe…În toată zarva asta pe care a iscat-o, nu l-am văzut să numere jurații. Poate s-o facă. E rebel. Dar președinte. Atunci când spune patru dintre judecători, democrația ta e pa. Pentru că democrația pe asta se bazează. Uită-te la ce spune Nicușor, un alt gropar al democrației. Ce zice el? Că dreptul e o știință respectabilă, dar poate fi interpretabil. Nu de către tine, domnule președinte. Dreptul este interpretabil doar de la Dumnezeu în jos, de judecător. Când tu îmi spui că dreptul e interpretabil, țara ta s-a închis. Asta înseamnă, Nicușoare, că ești zero barat și n-ai înțeles nimic. Știi ce spune o vorbă din bătrâni, în America? Legea este ceea ce spune judecătorul că este. Nu ceea ce spune Nicușor, Bolojan și gașca lor de nefericiți. Nefericiți, pentru că așa spune Biblia, nu eu.

I-aș face o recomandare lui Călin Georgescu, să iasă imediat cu un comunicat în care să exprime un punct de vedere corect, în sprijinul poporului său, chiar dacă acest punct de vedere nu va fi bine primit de mulți români, în această poveste. În legătură cu asta. Și să sprijine corpul magistraților din România. Trebuie să o facă, după părerea mea. E un moment critic. Iar acest lucru trebuie, atât cât poate el, să coaguleze opoziționarea tuturor vocilor care contează în această țară și care au conștiința, apropo de trezirea în conștiință, că acum se pun bazele, încă o dată, mai ferm decât altă dată, ale distrugerii statului de drept din România.