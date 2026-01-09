Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Marco Rubio a declarat că știu poziția Rusiei în Venezuela, dar Rusia lucrează cu America

Malina Maria Fulga
09 ian. 2026, 06:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan remarcă, dincolo de retorica de suprafață, o înțelegere deja deliberată între marile puteri, SUA, Rusia și China, acord în care fiecare dintre acestea ar obține ceea ce își dorește. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Stan susține că, prin declarația sa, Marco Rubio confirmă un acord nescris între Statele Unite ale Americii și Rusia, în care aceasta ar avea asigurări că Rusia nu va face niciun fel de intervenție privind situația actuală din Venezuela.

Ai putea să crezi că e o supărare mare între americani, ruși și chinezi vis-à-vis de Doctrina Monroe sau de hegemonia americană, hai să-ți arăt ce-i transmitea, de fapt, Rubio lui Putin când i-a zis: Merry Christmas, Sergei. Fii atent la contextul în care spune asta. Spune așa: Putin trebuie să spună că îl susține pe Maduro, pentru că și Maduro l-a susținut pe el. Nu știm ce înseamnă asta, dar știm că Rusia lucrează cu noi. Pentru că Rusia are un război în Ucraina. Ei au treabă în Ucraina, noi avem treabă aici.

Stan sugerează că și China ar avea beneficii în cazul acestei înțelegeri, menționând Taiwanul.

Pe chinezi îi afectează plecarea. Ai un război în Ucraina? Ai vreun dubiu că se va încheia rapid cu tot ce vrea Putin? Ai vreo problemă cu China? Vrei să-ți spun ceva? Ai să fii în viață când China va ocupa Taiwanul.

