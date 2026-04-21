Valentin Stan: Măsurile lui Bolojan sunt împotriva populației pe care o silește să se auto-excludă din condiția umană

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum măsurile Guvernului Bolojan sunt împotriva populației. Acesta a început prin a spune că merită să analizăm măsurile din România având perspectiva Iranului. Istoricul susține că actuala guvernare a luat mai multe măsuri neconstituționale. Acesta subliniază că măsurile lui Bolojan se pot asemăna cu cele din Iran, din punct de vedere al efectelor devastatoare asupra populației.
Trebuie să încerci să îți ieși din cămașa lui Nesus și să plutești puțin într-o secvență peripatetică de înțelepciune socratică. Așa și am vorbit de Iran. O să te rog să fii foarte atent la ce o să îți arăt acum. Este un moment din 24 februarie 2026. Hai să ne uităm și în timp ce ne uităm să ne și gândim la Iran. Documentul ăsta este oficial, da? Preluat de pe site-ul Guvernului. Celălalt fragment este un extras din Constituția României, preluat de la Nicușor… Ce ne interesează pe noi de la Ilie (n.r. Ilie Bolojan, Premierul României) este oficial de la Guvern. Hai să citim puțin din Constituție, dacă nu vă supărați. Deci astea sunt lucrurile pe care nu le poți face prin Ordonanță de Urgență. Ce este asta? Ordonanță de Urgență privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale. Ai putea să crezi, băi, e tare. Și pentru modificarea și completarea unor acte normative… Măsuri pentru descentralizare și creștere a capacității administrative. Bravo… Poftim? Modificări privind ce? Drepturile persoanelor cu dizabilități? Ne ocupăm de persoanele cu dizabilități? Adică umblăm la drepturile lor? Da, ok… Se instituie posibilitatea executării silite a indemnizației prin ordonanța de urgență? Nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietatea publică, spune Constituția. Deci, stai că noi vorbim despre Iran sau despre ce? Da? Păi, stai puțin… Ăla spunea să fie condamnați mai repede la moarte. Păi și ăsta îi condamnă la foame, mă Marius, ție ți se pare că aici… La foame… Dar la boală? Stai puțin. Bolojan te omoară fără să-ți spună că te omoară. Doar îți ia medicamentul de la gură, mâncarea de la gură și te silește să te auto-excluzi din condiția umană… Transformându-te în ce? Acest individ fără conștiință, fără rușine, fără verticalitate și condiție morală, este personajul în jurul căruia noi discutăm astăzi ceva? Ăsta este subiect de discuție într-o comunitate civilizată europeană?