Malina Maria Fulga
23 nov. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul Rusiei la discuții

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre măsurile luate de către Guvernul României în urma evenimentelor recente când niște bucăți dintr-o dronă rusească au încălcat spațiul aerian al României. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

În urma unui atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei, niște fragmente dintr-o dronă rusească au căzut pe teritoriul României, urmând ca autoritățile românești să solicite prezența ambasadorului Rusiei la Guvern, acuzând că Rusia a încălcat spațiul aerian al României.

Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și l-a chemat pe ambasadorul Rusiei să-l certe: I s-au prezentat dovezi palpabile, ample și solide. Ce e o dovadă amplă și solidă? Ele atestă violarea spațiului aerian al României. Să zicem că eu acum iau cataroiul și îți dau ție cu el în cap. Tu ai capul tare, știi? Și din capul tău sare în capul lui. Omul ăla poate să-mi zică mie: De ce ai dat, mă, cu piatra în mine?

Valentin Stan critică atitudinea oficialilor români, susținând că acest atac nu era menit să perturbe securitatea României și nici să pătrundă în spațiul aerian al țării noastre.

Deci, poți să-mi spui și mie cum poți să violezi spațiul aerian al României dacă o bucată de dronă rusească în care au tras ucrainenii a căzut pe teritoriul României. Fragmentele recuperate sunt fragmente, da, de către autoritățile române la locul prăbușirii vehiculului, asta probează indubitabil apartenența acesteia. Că ai văzut, Țoiu ți-a spus că s-a uitat pilotul pe lunetă. Partea română a exprimat în cursul convocării ambasadorului Federației Ruse protestul ferm. Protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil care reprezintă violarea suveranității. Spune-mi și mie, eu pot să te violez fără să vreau?

