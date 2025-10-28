Valentin Stan: MINORITATEA rusă de pe teritoriul Ucrainei trebuie respectată, la fel cum este respectată minoritatea maghiară din România

În ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a abordat tema sensibilă a noii legi a educației din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan pune în prim-plan modificările legislative din Ucraina care separă minoritățile în două categorii: cele ale căror limbi sunt oficiale în Uniunea Europeană (precum maghiara, bulgara sau româna) și cele ale căror limbi nu sunt recunoscute oficial în UE (precum rusa, belarusa sau idiș).

Deci, împart minoritățile naționale din Ucraina în două. Alea a căror limbă se vorbește în țări membre UE, da, și alea a căror limbă nu și ale căror limbă nu au drepturi, regim nazist, pentru că rusa trebuie scoasă din societatea Ucrainei. Rușii nu mai au publicații în limba rusă, nu mai iau nimic acolo și alții ca ei, spune profesorul Stan.

În final, discuția a atins și aspecte geopolitice în care Ungaria este prezentată ca un exemplu de apărare hotărâtă a drepturilor etnicilor maghiari din afara granițelor sale, contrastând cu lipsa unei poziții similare din partea României.