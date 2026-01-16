Valentin Stan: Ne îndreptăm către distrugerea agriculturii din Europa, cei din America de Sud produc mult mai ieftin

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 12 ianuarie 2026, analistul politic Valentin Stan a detaliat aspectele esențiale ale potențialului acord comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Discuția s-a axat pe eliminarea tarifelor vamale, impactul asupra exporturilor românești și europene, precum și pe măsurile de compensare pentru fermierii europeni, subliniind riscurile pentru agricultura continentului.

Ce trebuie să știm noi în povestea asta? Mai întâi, în momentul în care eliminăm aceste tarife, asta înseamnă 35% tarife pe componente auto, 28% tarife pe produse lactate, 27% tarife pe vin, cam ce am exportat noi acolo, înțelegi? Că asta ne interesează, spune Valentin Stan

Profesorul Valentin Stan a subliniat că eliminarea tarifelor înseamnă pierderi majore pentru exporturile românești tradiționale: 35% pe componente auto, 28% pe produse lactate și 27% pe vinuri, exact produsele pe care România le trimite în principal pe piețele Mercosur. Comisia Europeană estimează că acordul va crește exporturile UE cu 39% anual și va genera aproximativ 440.000 de locuri de muncă în Europa. Totuși, Stan a avertizat că beneficiile vin cu un preț mare pentru agricultură. Analistul a menționat rezistența italienilor, care s-au opus acordului, forțând mâna Ursulei von der Leyen. Stan a avertizat că acest influx de produse ieftine riscă să distrugă agricultura din Europa și să provoace perturbări majore pe piața internă.