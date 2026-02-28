Ion Cristoiu: „Războiul a adus prima spargere a ordinii mondiale prin intervenția militară specială a Rusiei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre efectele geopolitice ale războiului din Ucraina. Invitatul susține că intervenția Rusiei a produs o ruptură majoră în arhitectura internațională stabilită după Al Doilea Război Mondial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „S-a schimbat ordinea mondială prin intervenție”

Cristoiu afirmă că lumea s-a schimbat fundamental. În opinia sa, intervenția Rusiei a reprezentat prima mare fisură în ordinea mondială creată după 1945 și a dus la paralizarea unor mecanisme internaționale precum ONU.