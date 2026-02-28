Ion Cristoiu: „Războiul a adus prima spargere a ordinii mondiale prin intervenția militară specială a Rusiei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre efectele geopolitice ale războiului din Ucraina. Invitatul susține că intervenția Rusiei a produs o ruptură majoră în arhitectura internațională stabilită după Al Doilea Război Mondial. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cristoiu afirmă că lumea s-a schimbat fundamental. În opinia sa, intervenția Rusiei a reprezentat prima mare fisură în ordinea mondială creată după 1945 și a dus la paralizarea unor mecanisme internaționale precum ONU.
„Așa cum am prevăzut-o atunci pe 24 februarie seara, lumea va arăta altfel. S-au făcut niște schimbări uriașe. Prima și cea mai importantă este… a fost prima spargere a ordinii mondiale constituite după 1945. După Tratatul de Pace. S-a schimbat ordinea mondială prin intervenție. Intervenția militară specială a Rusiei. A fost o țară independentă, suverană, care a fost atacată în vremuri de pace, contestându-i-se granițele. Asta a dus apoi la venirea lui Trump. Adică ordinea mondială a fost spartă atunci. Tot atunci s-a mai întâmplat un lucru. Paralizia ONU. În momentul în care s-a întâmplat acest lucru, s-a spart ordinea mondială, că așa ar trebui să spun, în acel moment normal era să intervenă niște organisme de reglementare.”, susține invitatul.