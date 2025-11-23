Valentin Stan: Nicușor Dan a dat dreptate MAE Rusia și a contrazis comunicatul MAE România

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarațiile președintelui Nicușor Dan privind acuzațiile de încălcare a spațiului aerian românesc de către dronele rusești. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
În urma unui recent atac rusesc asupra Ucrainei, mai multe fragmente dintr-o dronă doborâtă de către ucraineni au căzut și pe teritoriul României. Ministerul Afacerilor Externe a acuzat încălcarea spațiul aerian românesc, lucru negat de către oficialii ruși.
Valentin Stan prezintă și declarațiile președintelui Dan cu privire la acest eveniment, care a declarat că nu au fost efectuate acțiuni intenționate de încălcare a spațiului aerian românesc.
Ăștia s-au dus acolo să le spună că au violat. Spectacol teatral cu o sesiune foto cu ambasadorul la Ministerul Român de Externe, care trebuia să convingă publicul de încă o încălcare. Vezi, ei au fost delicați, n-au zis violare. S-a subliniat, ca și anumite dovezi, că ele nu sunt de fapt, de vreme ce nu au fost furnizate, coordonatele întregului obiect în țară. Deci ce spun rușii: Nu ne chemați să ne arătați niște resturi care provin din prăbușirea unei drone. Provin din prăbușirea unei drone ca urmare a tirului antiaerian al ucrainenilor. Arătați-ne traseul ei, pe unde a intrat, pe unde s-a dus, ca să vedem: da, noi am fost violatori. Drona nu a căzut singură. A fost doborâtă de forțele de apărare aeriană. Lucru care nu s-ar fi putut întâmpla decât în afara, atenție, limitelor spațiului aerian românesc. Au dărâmat-o ucrainenii în spațiul lor aerian. Și aia a căzut. Bucata din dronă la noi. A încălca spațiul aerian, sau, atenție, suveranitatea națională, înseamnă că, în mod deliberat, am trimis o dronă în România. Ceea ce înseamnă agresiune. Acest lucru elimină complet orice noțiune de presupusă încălcare intenționată a integrității teritoriale a României și orice amenințări la adresa securității acesteia dinspre Rusia. Și aici nimerești într-o aporie, cum spuneau grecii. Adică într-o dilemă greu de rezolvat.
Stan afirmă că acuzațiile Ministerului Afacerilor Externe ar fi contrazise chiar de către președinte și că ar fi fost vorba despre o încălcare neintenționată prin doborârea unei drone lansate de către Rusia.
Deci cine are dreptate între MAE român și MAE rus? De cine zice Nicușor Dan că are dreptate: Acțiuni propriu-zise n-au fost, mai puțin niște drone care, în opinia mea, fără intenție, au căzut pe teritoriu nostru.N-am avut acțiuni fizice în sensul clasic altfel de agresiune. Nicușor, pe care l-a învățat, nu știu care crezi, vine cu următoarea idee care nu poate fi pusă în practică. Dacă o să tot spunem că ne-au agresat rușii și ne-au violat, pe bună dreptate românii o să ne întrebe: păi dacă ei ne agresează, voi ce faceți? Și asta e valabilă pentru toată aria NATO. De-aia se feresc de la rute încoace să spună că aceste incursiuni ale dronelor rusești ar fi, vezi, Doamne, acțiuni deliberate ale Rusiei de a încălca suveranitatea țării, spațiul aerian, sau chiar acțiuni militare coordonate și precis gândite pentru a atinge obiective militare. Pentru că din momentul în care spui asta, când dai o agresiune, dai o încălcare deliberată a suveranității, din momentul ăla trebuie să reacționezi. Ori ei nu vor să reacționeze. Și nici nu o vor face vreodată. Și atunci se plasează în această dilemă. Pe de-o parte vor să înjure pe ruși. Dar nu pot să susțină asta cu tărie, pentru că, altminteri, trebuie să reacționezi. Că lumea se uită la tine și zice: Dacă aia fac cu voi și voi nu reacționați, voi ce faceți? Cum e cu apărarea? De ce mai luați de la gura copilului care merge la școală și se duce și la spital?