Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan a dat dreptate MAE Rusia și a contrazis comunicatul MAE România

Valentin Stan: Nicușor Dan a dat dreptate MAE Rusia și a contrazis comunicatul MAE România

Malina Maria Fulga
23 nov. 2025, 10:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarațiile președintelui Nicușor Dan privind acuzațiile de încălcare a spațiului aerian românesc de către dronele rusești. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

În urma unui recent atac rusesc asupra Ucrainei, mai multe fragmente dintr-o dronă doborâtă de către ucraineni au căzut și pe teritoriul României. Ministerul Afacerilor Externe a acuzat încălcarea spațiul aerian românesc, lucru negat de către oficialii ruși.

Valentin Stan prezintă și declarațiile președintelui Dan cu privire la acest eveniment, care a declarat că nu au fost efectuate acțiuni intenționate de încălcare a spațiului aerian românesc.

Ăștia s-au dus acolo să le spună că au violat. Spectacol teatral cu o sesiune foto cu ambasadorul la Ministerul Român de Externe, care trebuia să convingă publicul de încă o încălcare. Vezi, ei au fost delicați, n-au zis violare. S-a subliniat, ca și anumite dovezi, că ele nu sunt de fapt, de vreme ce nu au fost furnizate, coordonatele întregului obiect în țară. Deci ce spun rușii: Nu ne chemați să ne arătați niște resturi care provin din prăbușirea unei drone. Provin din prăbușirea unei drone ca urmare a tirului antiaerian al ucrainenilor. Arătați-ne traseul ei, pe unde a intrat, pe unde s-a dus, ca să vedem: da, noi am fost violatori. Drona nu a căzut singură. A fost doborâtă de forțele de apărare aeriană. Lucru care nu s-ar fi putut întâmpla decât în afara, atenție, limitelor spațiului aerian românesc. Au dărâmat-o ucrainenii în spațiul lor aerian. Și aia a căzut. Bucata din dronă la noi. A încălca spațiul aerian, sau, atenție, suveranitatea națională, înseamnă că, în mod deliberat, am trimis o dronă în România. Ceea ce înseamnă agresiune. Acest lucru elimină complet orice noțiune de presupusă încălcare intenționată a integrității teritoriale a României și orice amenințări la adresa securității acesteia dinspre Rusia. Și aici nimerești într-o aporie, cum spuneau grecii. Adică într-o dilemă greu de rezolvat.

Stan afirmă că acuzațiile Ministerului Afacerilor Externe ar fi contrazise chiar de către președinte și că ar fi fost vorba despre o încălcare neintenționată prin doborârea unei drone lansate de către Rusia.

Deci cine are dreptate între MAE român și MAE rus? De cine zice Nicușor Dan că are dreptate: Acțiuni propriu-zise n-au fost, mai puțin niște drone care, în opinia mea, fără intenție, au căzut pe teritoriu nostru.N-am avut acțiuni fizice în sensul clasic altfel de agresiune. Nicușor, pe care l-a învățat, nu știu care crezi, vine cu următoarea idee care nu poate fi pusă în practică. Dacă o să tot spunem că ne-au agresat rușii și ne-au violat, pe bună dreptate românii o să ne întrebe: păi dacă ei ne agresează, voi ce faceți? Și asta e valabilă pentru toată aria NATO. De-aia se feresc de la rute încoace să spună că aceste incursiuni ale dronelor rusești ar fi, vezi, Doamne, acțiuni deliberate ale Rusiei de a încălca suveranitatea țării, spațiul aerian, sau chiar acțiuni militare coordonate și precis gândite pentru a atinge obiective militare. Pentru că din momentul în care spui asta, când dai o agresiune, dai o încălcare deliberată a suveranității, din momentul ăla trebuie să reacționezi. Ori ei nu vor să reacționeze. Și nici nu o vor face vreodată. Și atunci se plasează în această dilemă. Pe de-o parte vor să înjure pe ruși. Dar nu pot să susțină asta cu tărie, pentru că, altminteri, trebuie să reacționezi. Că lumea se uită la tine și zice: Dacă aia fac cu voi și voi nu reacționați, voi ce faceți? Cum e cu apărarea? De ce mai luați de la gura copilului care merge la școală și se duce și la spital?

Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu
TEHNOLOGIE Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
23:40
Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
GALERIE FOTO Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
22:40
Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
ACTUALITATE Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
22:05
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”