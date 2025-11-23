Valentin Stan: Nicușor Dan a dat dreptate MAE Rusia și a contrazis comunicatul MAE România

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarațiile președintelui Nicușor Dan privind acuzațiile de încălcare a spațiului aerian românesc de către dronele rusești. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

În urma unui recent atac rusesc asupra Ucrainei, mai multe fragmente dintr-o dronă doborâtă de către ucraineni au căzut și pe teritoriul României. Ministerul Afacerilor Externe a acuzat încălcarea spațiul aerian românesc, lucru negat de către oficialii ruși.

Valentin Stan prezintă și declarațiile președintelui Dan cu privire la acest eveniment, care a declarat că nu au fost efectuate acțiuni intenționate de încălcare a spațiului aerian românesc.

Ăștia s-au dus acolo să le spună că au violat. Spectacol teatral cu o sesiune foto cu ambasadorul la Ministerul Român de Externe, care trebuia să convingă publicul de încă o încălcare. Vezi, ei au fost delicați, n-au zis violare. S-a subliniat, ca și anumite dovezi, că ele nu sunt de fapt, de vreme ce nu au fost furnizate, coordonatele întregului obiect în țară. Deci ce spun rușii: Nu ne chemați să ne arătați niște resturi care provin din prăbușirea unei drone. Provin din prăbușirea unei drone ca urmare a tirului antiaerian al ucrainenilor. Arătați-ne traseul ei, pe unde a intrat, pe unde s-a dus, ca să vedem: da, noi am fost violatori. Drona nu a căzut singură. A fost doborâtă de forțele de apărare aeriană. Lucru care nu s-ar fi putut întâmpla decât în afara, atenție, limitelor spațiului aerian românesc. Au dărâmat-o ucrainenii în spațiul lor aerian. Și aia a căzut. Bucata din dronă la noi. A încălca spațiul aerian, sau, atenție, suveranitatea națională, înseamnă că, în mod deliberat, am trimis o dronă în România. Ceea ce înseamnă agresiune. Acest lucru elimină complet orice noțiune de presupusă încălcare intenționată a integrității teritoriale a României și orice amenințări la adresa securității acesteia dinspre Rusia. Și aici nimerești într-o aporie, cum spuneau grecii. Adică într-o dilemă greu de rezolvat.

Stan afirmă că acuzațiile Ministerului Afacerilor Externe ar fi contrazise chiar de către președinte și că ar fi fost vorba despre o încălcare neintenționată prin doborârea unei drone lansate de către Rusia.