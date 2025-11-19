Valentin Stan: Nicușor Dan este ȘEFUL unui conglomerat disfuncțional, Statul Român

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan susține că statul pe care îl conduce este unul disfuncțional. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Când constatăm noi că instituțiile nu funcționează în statul român, tu la cine te gândești că ar fi așa și în ograda lui? Faptul că nu funcționează? La vânzătorul de la gogoșărie, la arhitectul de la, nu știu, Piața Romană? Cum e asta, să fii în capul statului și să vii să spui că statul nu merge?

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan susține că statul este disfuncțional. Acesta a început prin a se întrebat atunci când statul e disfuncțional, cine este de vină? Istoricul susține că nu poți fi președinte și să declari că statul e disfuncțional.