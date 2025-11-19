Valentin Stan: Nicușor Dan este ȘEFUL unui conglomerat disfuncțional, Statul Român

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan susține că statul pe care îl conduce este unul disfuncțional. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan susține că statul este disfuncțional. Acesta a început prin a se întrebat atunci când statul e disfuncțional, cine este de vină? Istoricul susține că nu poți fi președinte și să declari că statul e disfuncțional.
Când constatăm noi că instituțiile nu funcționează în statul român, tu la cine te gândești că ar fi așa ograda lui? Faptul că nu funcționează? La vânzătorul de la gogoșărie, la arhitectul de la, nu știu, Piața Romană? Cum e asta, să fii în capul statului și să vii să spui că statul nu merge? Dar eu te asigur că televiziunea aia, dacă se uită, că știi că tot se uită, da pe rating, a doua zi, dacă televiziunea ar constata că în România măcar cu o centimă s-a micșorat numărul de proști, crede-mă că pe ăla nu l-ai mai vedea niciodată. De asta noi spunem mereu de libertatea de exprimare. Se uită lumea la Petrov (n.r. Traian Băsescu), atunci să îl dați pe Petrov de câte ori faceți rating cu el. Instituțiile nu comunică, n-ai cifrele exacte… Și eu sunt exact atât de prost încât sunt șeful acestui conglomerat de instituții nefuncționale. Eu sunt șef peste o adunătură de disfuncții, de idiosincrazii și anateme. Eu fiind peste ele, sunt mama lor. Unde ai mai pomenit așa ceva?