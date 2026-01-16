Valentin Stan: Nicușor Dan ne-a transmis că Trump nu are o poziție oficială cu privire la situația Groenlandei

În emisiunea Marius Tucă Show din 12 ianuarie 2026, analistul politic Valentin Stan a discutat cu gazda emisiunii despre presupusa lipsă de poziție oficială a SUA privind achiziția Groenlandei de către președintele Donald Trump. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Conversația, marcată de umor și ironie, a pornit de la afirmațiile lui Nicușor Dan și a lui Stephen Miller, Valentin Stan a citat din declarațiile lui Nicușor Dan de pe 6 ianuarie 2026, la Paris, unde președintele României a spus că nu există o intenție oficială a administrației americane privind Groenlanda, ci doar declarații izolate.

Valentin Stan: Tu ai auzit că americanii nu știu care-i poziția lor oficială? Și știi cu cine a luat legătura? Cu Nicușor, ca să-i spună Nicușor ce poziție are.

În stilul său caracteristic, Valentin Stan afirmă că Donald Trump nu are o poziție coerentă și că, ironic, ar fi ajuns să îl întrebe pe Nicușor Dan care este poziția oficială a SUA. Ideea centrală este că nici măcar americanii nu știu ce vor, iar confuzia este amplificată de declarații contradictorii apărute după ora 3 dimineața. Discuția a subliniat absurdul situației, cu Stan concluzionând că SUA are o poziție fermă pro-anexare, dar oficialii români precum Nicușor Dan o minimalizează pentru a evita confruntări.