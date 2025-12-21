Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță de ce a făcut mai multe gafe de protocol

În ediția din 15 decembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a demontat cu argumente solide explicațiile oferite de președintele Nicușor Dan privind presupusele erori de protocol de la Timișoara, Copenhaga și alte evenimente. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Prezent în studio, Valentin Stan a folosit exemple concrete din practica diplomatică internațională pentru a demonstra că problemele invocate nu au fost simple neînțelegeri, ci lipsuri de bază în cunoștințele de protocol. Valentin Stan a taxat ferm aceste justificări a lui Nicușor Dan, insistând că un șef de stat nu poate invoca oboseala sau sfaturi contradictorii. A subliniat că la Timișoara, ofițerii de protocol știau exact ce au de făcut, iar comportamentul lui Dan, întoarcerea cu spatele la gardă și tentativa de fugă, arată lipsa de pregătire.

Exemplu cu Macron la Elizee: Stan a explicat protocolul francez pentru primirea unui șef de stat. Jurnaliștii stau întotdeauna în dreapta, filmând de sus în timp ce oaspetele urcă scările. Orice ofițer de protocol român știe asta și evită poziționarea greșită „jos la poalele scărilor”. Ofițerul de protocol de la Cotroceni o are automat, a punctat Stan.