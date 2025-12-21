Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță de ce a făcut mai multe gafe de protocol

Valentin Stan: Nicușor Dan ne anunță de ce a făcut mai multe gafe de protocol

Serdaru Mihaela
21 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show

În ediția din 15 decembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Valentin Stan a demontat cu argumente solide explicațiile oferite de președintele Nicușor Dan privind presupusele erori de protocol de la Timișoara, Copenhaga și alte evenimente. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Prezent în studio, Valentin Stan a folosit exemple concrete din practica diplomatică internațională pentru a demonstra că problemele invocate nu au fost simple neînțelegeri, ci lipsuri de bază în cunoștințele de protocol. Valentin Stan a taxat ferm aceste justificări a lui Nicușor Dan, insistând că un șef de stat nu poate invoca oboseala sau sfaturi contradictorii. A subliniat că la Timișoara, ofițerii de protocol știau exact ce au de făcut, iar comportamentul lui Dan, întoarcerea cu spatele la gardă și tentativa de fugă, arată lipsa de pregătire.

Exemplu cu Macron la Elizee: Stan a explicat protocolul francez pentru primirea unui șef de stat. Jurnaliștii stau întotdeauna în dreapta, filmând de sus în timp ce oaspetele urcă scările. Orice ofițer de protocol român știe asta și evită poziționarea greșită „jos la poalele scărilor”. Ofițerul de protocol de la Cotroceni o are automat, a punctat Stan.

SPORT Andrei Nicolescu, după ce Dinamo a ratat ocazia de a ajunge pe PRIMUL loc în Superliga: „A arătat rău”
08:45
Andrei Nicolescu, după ce Dinamo a ratat ocazia de a ajunge pe PRIMUL loc în Superliga: „A arătat rău”
TURISM 2026 va fi anul drumețiilor în natură. Trendurile care sugerează că tot mai mulți turiști vor planifica excursii pentru a evada din stresul urban
08:30
2026 va fi anul drumețiilor în natură. Trendurile care sugerează că tot mai mulți turiști vor planifica excursii pentru a evada din stresul urban
SPORT Dinamo pierde cu UTA, 0-2, iar Kopic cere transferuri urgente. „S-a creat presiune”
08:15
Dinamo pierde cu UTA, 0-2, iar Kopic cere transferuri urgente. „S-a creat presiune”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.396. SUA au propus negocieri directe Ucraina-Rusia. Zelenski, mesaj ferm transmis lui Putin
07:35
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.396. SUA au propus negocieri directe Ucraina-Rusia. Zelenski, mesaj ferm transmis lui Putin
ACTUALITATE 21 Decembrie, calendarul zilei: Jane Fonda împlinește 88 de ani, Samuel L. Jackson 77. Premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet
07:15
21 Decembrie, calendarul zilei: Jane Fonda împlinește 88 de ani, Samuel L. Jackson 77. Premiera primului lung-metraj animat, color și cu sunet
CLIMĂ Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea
06:00
Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea

Cele mai noi