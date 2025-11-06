Valentin Stan: Nicușor Dan nu își aduce aminte dacă a dat ȘPAGĂ, dar își aduce aminte configurația parlamentară 2016-2020

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre o declarație recentă a lui Nicușor Dan despre fake news. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Pe noi nu ne mai păcălește nimeni la alegeri. Aici suntem pregătiți. Dar nu suntem pregătiți cu asta, cu fake news. Păi dacă nu suntem pregătiți cu fake news-ul, cum nu ne mai păcălește o dată?

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre o declarație recentă a lui Nicușor Dan în legătură cu fake news-ul. Acesta a început prin a arăta un episod în care Nicușor Dan susținea că nu își amintește dacă a dat vreodată șpagă. Ca o completare, istoricul a arătat și un videoclip în care președintele susținea că își amintește perfect configurația parlamentară din 2016-2020. Analistul se întreabă cum e posibil ca ambele declarații să fie adevărate. Mai mult, Stan contestă spusele lui Dan și în legătură cu fake news-ul. Analistul se întreabă cum suntem nepregătiți în cazul dezinformării, dar pregătiți pentru alegeri? Acesta susține că dacă picăm în dezinformare, putem fi păcăliți și la alegeri.