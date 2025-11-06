Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Nicușor Dan nu își aduce aminte dacă a dat ȘPAGĂ, dar își aduce aminte configurația parlamentară 2016-2020

Andrei Rosz
06 nov. 2025
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre o declarație recentă a lui Nicușor Dan despre fake newsUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Pe noi nu ne mai păcălește nimeni la alegeri. Aici suntem pregătiți. Dar nu suntem pregătiți cu asta, cu fake news. Păi dacă nu suntem pregătiți cu fake news-ul, cum nu ne mai păcălește o dată?

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre o declarație recentă a lui Nicușor Dan în legătură cu fake news-ul. Acesta a început prin a arăta un episod în care Nicușor Dan susținea că nu își amintește dacă a dat vreodată șpagă. Ca o completare, istoricul a arătat și un videoclip în care președintele susținea că își amintește perfect configurația parlamentară din 2016-2020. Analistul se întreabă cum e posibil ca ambele declarații să fie adevărate. Mai mult, Stan contestă spusele lui Dan și în legătură cu fake news-ul. Analistul se întreabă cum suntem nepregătiți în cazul dezinformării, dar pregătiți pentru alegeri? Acesta susține că dacă picăm în dezinformare, putem fi păcăliți și la alegeri.

Hai, mă, că nu își aduce aminte. Nu își aduce aminte că a dat șpagă. Și tu, acum… Nu are memorie. Ești nebun? Își aduce aminte configurația parlamentară? Cum îți spunea, ăia de la FBI sunt niște idioți. Eu nu cred că e prost. Bă, cum să fie prost, mă? Nu… Doar nu și-a adus aminte când a dat șpagă. Alta e să nu poți să-ți aduci aminte. Nu e prost? Nu, nu, nu, clar nu e prost, Auzi, mă, da știi treaba asta? Că a câștigat unu alegerile pe fake news. Știi? Acuma suntem pregătiți? Păi stai să-ți explic. Pe noi nu ne mai păcălește nimeni la alegeri. Aici suntem pregătiți. Dar nu suntem pregătiți cu asta, cu fake news. Păi dacă nu suntem pregătiți cu fake news-ul, cum nu ne mai păcălește o dată? Nu e prost. Nu e. Nu mă crezi că nu e prost? Ia uite aici. Deci nu e prost și nu mai insista. 

