Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „Nu se pune problema ca Ucraina să intre în NATO”

Alexandra Anton
19 aug. 2025, 12:20, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat că aderarea Ucrainei la NATO este imposibilă. Discuțiile privind un așa-zis articol 5 pentru Kiev sunt doar o variantă de compromis. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Stan spune că deși Ucraina nu va fi primită în NATO, există discuții privind o forma de protecție. Aceasta ar urma să fie un fel de angajament din partea Rusiei.

„Ucraina nu poate intra în NATO, asta e clar, s-a bătut în cuie. Deci se pune problema ca ucrainenii să aibă un articol 5 garanție de securitate. Ăla e din tratatul care guvernează NATO. Ucraina nu intră NATO. Aici e vorba de altceva. Este ceva care are semnificația articolului 5 și la care nu au fost de acord, cum n-au fost de acord niciodată în istoria lor.”, spune invitatul.

Un angajament prin care Rusia nu ar ataca Ucraina

În realitate, aceste discuții vizează obținerea unei înțelegeri cu Moscova. Aceasta ar însemna un angajament prin care Rusia să nu mai provoace războaie în regiune.

„Practic, rușii se angajează în felul ăsta să nu agreseze Ucraina, să nu declanșeze războaie în Europa. Deci, tu îți dai seama ce au obținut ăștia de la ruși și tu vrei să-mi spui că-l oprește Macron pe Trump. Sau Zelenski?”, se întreabă Valentin Stan.

