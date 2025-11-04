Valentin Stan: O vizită în SUA fără o agendă puternică este foarte periculoasă. Un adevărat dezastru diplomatic

Știi că s-au retras niște trupe americane. E ok, avem cel mai tare parteneriat cu SUA, totul e bine. Mai ții minte, am făcut emisiune aici cu dezastrul vizitei lui Țoiu în SUA și primirea la Rubio. Și am spus, fii atent când faci vizite, că ăla o să te primească, nu? Că stai ca miloaga pe la uși. A zis, bine, e țară de-a noastră, le vindem grămezi de fiare vechi. Luăm miliarde de la ei. Facem o vizită și o primim câteva clipe să facă și ea o poză. Știi ce înseamnă vizită pentru poză la Casa Albă sau la Departamentul de Stat? Moarte. Pentru că e fără agendă, nu obții nimic și, ceea ce este și mai grav, este că s-ar putea să te izbească în mufă chiar după aia. Întâi îți dă un comunicat din care reiese că ești prost și că te-ai dus acolo doar pentru poză, și după aceea îți retrage trupele din România. Dar noi o să arătăm acum niște lucruri pe care nimeni nu poate să le arate în țara asta.