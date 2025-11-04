Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: O vizită în SUA fără o agendă puternică este foarte periculoasă. Un adevărat dezastru diplomatic

Valentin Stan: O vizită în SUA fără o agendă puternică este foarte periculoasă. Un adevărat dezastru diplomatic

Malina Maria Fulga
04 nov. 2025, 10:45, Marius Tucă Show
Valentin Stan: O vizită în SUA fără o agendă puternică este foarte periculoasă. Un adevărat dezastru diplomatic
Valentin Stan: O vizită în SUA fără o agendă puternică este foarte periculoasă. Un adevărat dezastru diplomatic

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a catalogat retragerea trupelor americane din România drept un adevărat dezastru diplomatic, corelând această decizie cu slabele relații diplomatice dintre oficialii români și cei americani. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a explicat că, în opinia sa, întâlnirea ministrului de Externe al României cu secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a reprezentat un eșec diplomatic. Acesta a catalogat întâlnirea drept o acțiune de imagine, mai degrabă decât una menită să întărească relațiile bilaterale dintre cele două state. De asemenea, profesorul Stan a corelat acest eveniment cu retragerea trupelor americane de pe teritoriul României.

Știi că s-au retras niște trupe americane. E ok, avem cel mai tare parteneriat cu SUA, totul e bine. Mai ții minte, am făcut emisiune aici cu dezastrul vizitei lui Țoiu în SUA și primirea la Rubio. Și am spus, fii atent când faci vizite, că ăla o să te primească, nu? Că stai ca miloaga pe la uși. A zis, bine, e țară de-a noastră, le vindem grămezi de fiare vechi. Luăm miliarde de la ei. Facem o vizită și o primim câteva clipe să facă și ea o poză. Știi ce înseamnă vizită pentru poză la Casa Albă sau la Departamentul de Stat? Moarte. Pentru că e fără agendă, nu obții nimic și, ceea ce este și mai grav, este că s-ar putea să te izbească în mufă chiar după aia. Întâi îți dă un comunicat din care reiese că ești prost și că te-ai dus acolo doar pentru poză, și după aceea îți retrage trupele din România. Dar noi o să arătăm acum niște lucruri pe care nimeni nu poate să le arate în țara asta.

În continuarea discuției, profesorul Valentin Stan a vorbit și despre modul în care a fost prezentată situația retragerii trupelor americane de către Ministerul Apărării. Acesta l-a criticat pe ministrul Ionuț Moșteanu, susținând că declarațiile sale sunt în contradicție cu realitatea militară a României.

Cel mai mare dezastru diplomatic de după intrarea României în NATO, în 2004. S-a auzit, români? Asta ați obținut. Cel mai mare dezastru diplomatic, având în frunte pe cei mai mari care nu sunt proști din lumea asta. De la un punct încolo, mie mi-e milă de ăștia. Niște dosare îți dau în mână, da? Ori vii într-o conferință de presă și spui că tu, la momentul ăsta, ai trupe permanente americane pe teritoriul României. Cum e posibil așa ceva? Totuși, mă gândesc că Moșteanu știe să citească. Niște băieți fac niște dosare. Și gândirea mea este că nu sunt sabotați, dar au distrus în asemenea hal sistemul cu acest control absolut al serviciilor secrete asupra Ministerului de Externe și asupra Ministerului Apărării. Nu se pricep. Nu știu. Nu sunt în stare. Deci e un dezastru. Iar tu trebuie să gestionezi securitatea a câteva milioane de oameni.

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Când MOȘTEANU anunță peste tot că nu are probleme dacă pleacă americanii, ei chiar pleacă
09:40
Valentin Stan: Când MOȘTEANU anunță peste tot că nu are probleme dacă pleacă americanii, ei chiar pleacă
ACTUALITATE Valentin Stan: Oamenii trebuie să strângă cureaua, dar șefii companiilor de stat și-au MĂRIT salariile și Guvernul nu poate să facă nimic
06:30
Valentin Stan: Oamenii trebuie să strângă cureaua, dar șefii companiilor de stat și-au MĂRIT salariile și Guvernul nu poate să facă nimic
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 4 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitată: Anca Alexandrescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 4 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitată: Anca Alexandrescu
VIDEO Valentin Stan acuză că vizita Oanei Țoiu în SUA a provocat RETRAGEREA trupelor americane din România: Cel mai mare dezastru diplomatic
21:26
Valentin Stan acuză că vizita Oanei Țoiu în SUA a provocat RETRAGEREA trupelor americane din România: Cel mai mare dezastru diplomatic
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 02 Nov 2025
Marius Tucă Show începe luni, 3 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
VIDEO Ion Cristoiu: „Aștept ca Nicușor Dan să dovedească implicarea MOSCOVEI în campania lui Călin Georgescu”
14:09, 01 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Aștept ca Nicușor Dan să dovedească implicarea MOSCOVEI în campania lui Călin Georgescu”
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Descopera.ro
Poți fi alergic la alți oameni? Răspunsul te va surprinde!