Valentin Stan: OAMENII care primesc un salariu minim nu vor avea cum să supraviețuiască

În emisiunea Marius Tucă Show din 17 noiembrie 2025, prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric, a abordat mai multe teme importante legate de situația politică și socială din România Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a comentat cu fermitate asupra problemelor legate de forța de muncă activă a țării, menționând că o mare parte din aceasta nu muncește în mod real, iar salariile minime și pensiile sunt insuficiente pentru a asigura un trai decent. De asemenea, a criticat conducerea țării, catalogând guvernarea ca fiind controlată și condusă de mafie.

Tu știi că o mare parte din forța de muncă activă a țării nu muncește? Dar ei nu sunt cum zice Emil Cioran, au averi (…) Deci, dacă te uiți în fiecare zi la televizor, a fost astăzi plin. Aproape un milion de români pe salariu minim. Bolojan constată că o bună parte din forța activă a țării nu se bagă. La ce să se bage? Mai bine te duci zilier la negru decât să muncești într-o țară ca asta, care altminteri e bogată, are tot ce-i trebuie, dar e controlată și condusă de mafie, spune profesorul.

În general, Valentin Stan a exprimat un punct de vedere critic asupra stării actuale a României, subliniind dezechilibrele sociale și economice.