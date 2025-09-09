Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „Oamenii l-au votat pe Nicușor pentru că li s-a promis că nu o să crească TVA-ul”

Valentin Stan: „Oamenii l-au votat pe Nicușor pentru că li s-a promis că nu o să crească TVA-ul”

Alexandra Anton
09 sept. 2025, 08:02, Marius Tucă Show
Valentin Stan: „Oamenii l-au votat pe Nicușor pentru că li s-a promis că nu o să crească TVA-ul”
Valentin Stan: „Oamenii l-au votat pe Nicușor pentru că li s-a promis că nu o să crească TVA-ul”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a ironizat discursurile politicienilor legate de economie și Uniunea Europeană, acuzând manipularea românilor prin promisiuni legate de TVA și fonduri europene. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Știi că Nicușor Dan nu a crescut TVA-ul?”

Valentin Stan spune că românii au fost păcăliți. El susține că anumite situații și declarații au condus la o manipulare convenabilă a electoratului.

„Știi că Nicușor Dan nu a crescut TVA-ul? Știi că pe noi Uniunea Europeană ne protejează și ne dă fonduri europene în plus, multe, multe fonduri europene. La asta ați pus botul, români. Sigur, v-a ajutat și Isărescu, că, mă rog, am înțeles că ăia răi au prăbușit cursul leului față de euro și acum… Nu inflație, nu, nu s-a prăbușit nimic, nimic, nimic.”, afirmă acesta.

Valentin Stan: „Vine sistemul la tine, te face președinte”

Analistul a vorbit și despre „sistemul nevăzut” care, în opinia sa, l-a instalat pe Nicușor Dan la conducere, ironizând ideea că acesta ar fi ajuns singur în funcție.

„Sistemul ăla pe care nu-l cunoaște Nicușor. A zis că a lucrat cu el, dar nu-l știe, e nevăzut. Păi, fraiere, vine sistemul la tine, te face președinte de trebuie să te pună cu mâna. Omul zice corect. Ce naiba, mă și enervezi. Auziți, copilași, vă place țara voastră, n-a crescut TVA-ul. Știați? UE vă dă fonduri în plus.”, spune Valentin Stan.

