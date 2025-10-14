Valentin Stan: ORDONANȚA 52 dată de Bolojan a blocat totul în țară

În ediția din 13 octombrie 2025 a emisiunii realizate de Marius Tucă, jurnalistul și analistul Valentin Stan a criticat dur efectele ordonanței guvernamentale 52, afirmând că aceasta paralizează activitatea administrațiilor locale din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a prezentat exemple concrete, inclusiv neputința primăriilor de a cumpăra certificate de naștere securizate sau deces, ceea ce generează situații dramatice pentru funcționarea normală a serviciilor publice.

Fii atent, zice că nu mai pot achiziționa certificatele de naștere securizate, nici alea de deces. Tipizate nu mai au voie, subliniză Valentin Stan

Potrivit lui Stan, ordonanța impune o birocrație excesivă, necesitând aprobarea unui memorandum pentru orice cheltuială, ceea ce blochează reparațiile și achizițiile importante. Mesajul esențial al lui Valentin Stan este că autoritățile locale sunt în situații critice, iar ordonanța 52 trebuie modificată urgent pentru a elimina aceste constrângeri birocratice, păstrând în același timp controlul financiar necesar.