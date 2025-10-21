Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Parlamentul va veni cu un proiect de CONSTITUȚIE care va fi votat de populație

Valentin Stan: Parlamentul va veni cu un proiect de CONSTITUȚIE care va fi votat de populație

Malina Maria Fulga
21 oct. 2025, 11:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a făcut un comentariu critic privind instituțiile cheie ale statului, precum Curtea Constituțională și CSAT, pe care le consideră instrumente politice. Profesorul Stan vorbește despre resetarea acestor instituții printr-un referendum votat de populație. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan analizează relația dintre politica românească și instituțiile de justiție, sugerând că acestea ar fi controlate politic și transformate în instrumente ale abuzului. Acesta afirmă că soluția propusă de politicieni pentru reformarea justiției va fi reconstruirea Constituției României, lucru aprobat de populație printr-un referendum.

Asta este filmul. Și sunt două instituții în România care vor fi desființate odată cu revenirea puterii în mâinile poporului. Care sunt antinaționale. Și care își fac datoria față de norma care a învățat să respire pe tub. Cele două instituții, care or să dispară, și or să dispară nu pentru că se revizuiește Constituția. Nu se va revizui nicio Constituție cu mafia asta. Parlamentul se va transforma în adunare constituantă și va vota, cu aprobarea poporului român, o nouă Constituție. Fără aceste două instituții. Una, așa cum e, Curtea Constituțională, care are job description să anuleze democrația și alegerile. O desființăm. În care țară democratică, alta decât Uniunea Sovietică Democratică, ai să găsești tu un unul care trece peste Parlament, Guvern și voința poporului, luând hotărâri definitorii pentru însăși înființarea statului, fără să dea socoteală nimănui? Unde ai mai auzit asta? Să-ți spun eu unde s-a hotărât ca SRI-ul să se înfrățească cu o bună parte din magistratură, de-i zicem noi procurori? Unde s-a făcut asta? Sub conducerea unui băiat care a transformat CSAT-ul într-un berbece de spart orice citadelă a decenței, a rezistenței umane la împilare și abuz, care, practic, a transformat întreaga Românie pe dâra asta, spuneam eu, surfuloasă, a unei mizerii ancestrale, toată înmagazinată în această instituție pe care, repet, la origine o găsești în Uniunea Sovietică. Nu în Franța Căderii Bastiliei, nu în America Imnului de Independență, nu în America și nu în Marea Britanie a Imnului Regal. Unde vrei tu să te uiți pe planetă. Parlamentul se va transforma în adunare constituantă. Va veni cu un proiect de Constituție, iar acest proiect de Constituție va fi votat prin referendum. Deși unii, sigur, se leagă în iluzii că vom continua așa. Povestea asta despre care vorbim de ceva minute azi, acum, povestea asta, apropo de asaltul dat împotriva magistraților, e o chestie extrem de serioasă. Pentru că, într-adevăr, s-a creat această căpușă mentală ce sapă adânc în cortexul omului obișnuit. Apropo de dezinformare, apropo de mizerie umană, apropo de mijloace subliminale pentru a împinge acest popor nefericit împotriva unei branșe profesionale care n-are nicio vină că niște derbedei politici au întâlnire cu istoria pentru a distruge.

