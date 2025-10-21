Valentin Stan: Parlamentul va veni cu un proiect de Constituție care va fi votat de populație

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a făcut un comentariu critic privind instituțiile cheie ale statului, precum Curtea Constituțională și CSAT, pe care le consideră instrumente politice. Profesorul Stan vorbește despre resetarea acestor instituții printr-un referendum votat de populație. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan analizează relația dintre politica românească și instituțiile de justiție, sugerând că acestea ar fi controlate politic și transformate în instrumente ale abuzului. Acesta afirmă că soluția propusă de politicieni pentru reformarea justiției va fi reconstruirea Constituției României, lucru aprobat de populație printr-un referendum.