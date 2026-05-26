Cel mai vârstnic pedofil din închisorile românești a fost transportat, luni, de urgență, la Spitalul Județean Craiova. Bărbatul a fost încarcerat acum patru ani, după ce a bătut cu bestialitate două gemene în vârstă de cinci ani, după care le-a violat.

Gheorghe Derveșteanu, din comuna doljeană Bârca, avea, în septembrie 2022, vârsta de 72 de ani. Până la bătrânețe, bărbatul nu făcuse pușcărie și nici apucăturile sale de natură sexuală nu erau cunoscute în comunitate.

Coleg de cameră cu „Monstrul de la Caracal”

La data de 27 septembrie, undeva în jurul orei 13.00, bărbatul le-a chemat la el în casă pe două fetițe gemene, în vârstă de 5 ani, pe care le-a păcălit că vrea să le dea nuci și struguri. Procurorii au stabilit că, în realitate, Derveșteanu a închis ușa în urma lor după care le-a bătut cu palmele peste față iar apoi le-a violat.

Pedofilul a fost arestat preventiv și condamnat la 18 ani de detenție, pentru viol. Acesta a fost încarcerat la Penitenciarul Craiova unde a fost depus, în regim închis, într-o cameră destinată celor mai periculoși dintre deținuții în vârstă.

Printre colegii de cameră se numără inclusiv Gheorghe Dincă, zis și „Monstrul de la Caracal”, condamnat la 30 de ani după ce a răpit, violat și ucis două adolescente, pe care mai apoi le-a topit într-un butoi de tablă, cu fund dublu.

Pedofilul, abandonat complet de copiii săi

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au precizat, pentru Gândul, că, din ziua arestării, Derveșteanu nu a fost vizitat niciodată. Bărbatul este văduv de șapte ani și are trei copii, doi băieți și o fată, care nu ar mai vrea să știe nimic despre soarta tatălui lor.

În consecință, violatorul a primit haine, vase, tacâmuri și obiecte de igienă personală din magazia închisorii.

Sursele citate au precizat că Gheorghe Derveșteanu este diagnosticat cu diabet zaharat, dar suferă și de o afecțiune a rinichilor, astfel că ar fi început să aibă nevoie de dializă.

În cursul zilei de luni, deținutul ar fi avut o criză și ar fi fost dus, sub escortă, la Spitalul Județean Craiova, unde ar fi fost stabilizat.

