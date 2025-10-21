Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Politicile ANTI-ROMÂNEȘTI sunt anti-naționale pentru orice țară din sistemul comunitar

Valentin Stan: Politicile ANTI-ROMÂNEȘTI sunt anti-naționale pentru orice țară din sistemul comunitar

Malina Maria Fulga
21 oct. 2025, 13:15, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat poziția României în contextul geopolitic global, sugerând că sunt aplicate politici anti-românești cu scopul menținerii în funcții a unor politicieni. De asemenea, acesta a vorbit despre relația României cu Ucraina, având în vedere că țara urmează să găzduiască o întâlnire de mare importanță pentru discutarea opririi războiului dintre Rusia și Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan critică lipsa de inițiativă a României în gestionarea relației cu premierul Viktor Orban, având în vedere poziția importantă a Ucrainei, care urmează să găzduiască o întâlnire istorică. De asemenea, el critică absența președintelui Nicușor Dan la congresul UDMR, unde, spune el, prin intermediul minorității maghiare din România, ar fi avut ocazia să întărească relațiile cu Ucraina printr-o întâlnire cu premierul Viktor Orban.

Se întâmplă la câteva sute de kilometri de București, în condițiile în care ai o țară care trăiește într-un scuipat planetar la ora actuală. De ce scuipat planetar? Pentru că nu există pe planeta Terra existență în dinamica relațiilor internaționale, în pofida Statele Unite ale Americii. Decât dacă ești China. Sau Rusia. Ticăloșie, pentru că niște oameni trebuie să rămână în scaunele pe care și le-au agățat prin distrugerea democrației românești, prin anularea unor alegeri. La ora actuală, o organizație în această țară, membră în coaliție, îmi spune mie că nu avem politică externă, iar băieții ăștia din UDMR, în condițiile în care Ungaria s-a îndepărtat pe motiv de promovarea intereselor naționale de acea cloacă în care se află UDMR-ul, și anume Partidul Popular European. În condițiile în care Ungaria face politici naționale pentru Ungaria, băieții ăștia de la UDMR nu au înțeles nici până acum că este imposibil măritișul între Orban, patronul lor, și e firesc să fie așa, pentru că este națiunea culturală mamă. Deci măritișul între o țară care luptă pentru promovarea interesului național și cloaca în care sunt băgați ei până peste cap, în Partidul Popular European, care are politici antiromânești, nu are cum să producă succese, pentru simplul motiv că aceste politici antiromânești, la acest moment, sunt de fapt politici antinaționale pentru orice țară care există în sistemul comunitar.

Întreabă-mă dacă se va schimba ceva în relația dintre România și partenerul strategic Ungaria. Păi, a fost Orban acum la congresul de mereu, unde trebuia să se întâlnească cu Nicușor. S-a dus Nicușor? A executat ordinul lui Macron. Nu s-a dus să se întâlnească cu omul care găzduiește zilele astea planeta. De ce? Am înțeles că trebuie să stăm în șea, securiștii pe noi, trebuie să păstrăm fructul. Bă, trebuie să ținem fructul violării alegerilor democratice din România, dar de ce nu m-am dus să mă întâlnesc cu Orban? Pentru că dădea prost la Macron? Deci îl ai pe Orban la unde s-au întâlnit și nu te-ai dus să schimbi două vorbe cu el? Când ăla se vede cu stăpânul planetei… Tu, care ai această punte extraordinară, care este minoritatea maghiară din România, extraordinară, ai UDMR-ul, ai această forță colosală prin care poți să-l ții pe Orban într-o relație fantastică. Nu folosești cârligele instituționale prin care să-l agăți pe acest micuț aventurier planetar, care a câștigat epopeea lui Cervantes undeva pe mapamond cu numele de Orban Viktor. Nu folosești asta și lași toate aceste, hai să spunem, oportunități să zboare pe lângă tine, când ăla, repet, în câteva zile ține planeta.

Melania, care a fost abordată și de soția lui Zelenski, care era cu copiii. O mai țin minte pe mama de șapte copii și patru nepoți, bunică? Copii, copii, copii. Au făcut ceva? N-au făcut nimic. L-au adus pe copilul ăla în Parlamentul European, care, săracul, s-a scos singur. Uite ce face soția liderului planetar: Multe s-au întâmplat de când președintele Putin a primit scrisoarea mea în august trecut. El a răspuns în scris, semnalând o disponibilitate de a comunica direct cu mine și prezentând detalii referitoare la copiii ucrainieni care locuiesc în Rusia. De atunci, președintele Putin și cu mine am avut un canal deschis de comunicare privind bunăstarea acestor copii. În ultimele trei luni, ambele părți au participat la mai multe întâlniri cu învârbiri informale, toate realizate cu bună credință, spune Melania. Am convenit să cooperăm unul cu celălalt pentru binele tuturor persoanelor implicate în acest război. 8 copii s-au reunit cu familia lor în ultimele 24 de ore. Fiecare copil a trăit în haos din cauza războiului din Ucraina, nu din cauza lui Putin. Ce am spus noi aici? O spune Melania. Dar fii atent ce îți mai spun un lucru pe care nu-l știai: trei dintre ei au fost separați de părinți și strămutați în Federația Rusă din cauza luptelor de pe linia frontului. Ce-ai spus tu? Ce-am spus eu? Ceilalți cinci au fost separați de membri ai familiei peste granițe din cauza conflictului. Ia citește de aici, cu roșu: inclusiv o fetiță care acum s-a reunit cu familia, venind din Ucraina în Rusia.

