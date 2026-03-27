Valentin Stan: Pușcașii marini americani voiau să blocheze insulele de unde se puteau lansa atacuri asupra navelor care treceau prin Ormuz

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a analizat strategia militară a Statelor Unite în conflictul cu Iranul. Invitatul a explicat de ce anumite obiective nu au fost atacate și ce rol ar avea insulele din zona Strâmtorii Ormuz în eventuale operațiuni militare. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan: Nu au fost atacate terminalele pentru export

Profesorul a explicat că evitarea distrugerii unor obiective economice majore ar avea legătură cu strategia de a nu afecta direct populația iraniană. El a spus că astfel de instalații ar necesita ani pentru a fi reconstruite.

Trump le-a bombardat instalațiile militare, dar nu le-a bombardat terminalele pentru export. Mergând pe ideea: noi ne luptăm cu regimul ayatolahilor. Vrem ca poporul iranian să prospere. De-aia n-o să le distrugem instalațiile. Pentru că o să le ia ani de zile să le repare. Și atunci ne confruntăm cu băieții ăștia care omoară, care dezmembrează, care ticăloșesc. Asta e insula Kharg.

Insulele din Ormuz sunt esențiale pentru controlul zonei

Stan a detaliat rolul strategic al unor insule din zona Strâmtorii Ormuz. În opinia sa, acestea pot fi folosite atât pentru lansarea de atacuri, cât și pentru controlul traficului maritim.