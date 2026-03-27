Valentin Stan: Pușcașii marini americani voiau să blocheze insulele de unde se puteau lansa atacuri asupra navelor care treceau prin Ormuz

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a analizat strategia militară a Statelor Unite în conflictul cu Iranul. Invitatul a explicat de ce anumite obiective nu au fost atacate și ce rol ar avea insulele din zona Strâmtorii Ormuz în eventuale operațiuni militare. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Profesorul a explicat că evitarea distrugerii unor obiective economice majore ar avea legătură cu strategia de a nu afecta direct populația iraniană. El a spus că astfel de instalații ar necesita ani pentru a fi reconstruite.
Trump le-a bombardat instalațiile militare, dar nu le-a bombardat terminalele pentru export. Mergând pe ideea: noi ne luptăm cu regimul ayatolahilor. Vrem ca poporul iranian să prospere. De-aia n-o să le distrugem instalațiile. Pentru că o să le ia ani de zile să le repare. Și atunci ne confruntăm cu băieții ăștia care omoară, care dezmembrează, care ticăloșesc. Asta e insula Kharg.
Stan a detaliat rolul strategic al unor insule din zona Strâmtorii Ormuz. În opinia sa, acestea pot fi folosite atât pentru lansarea de atacuri, cât și pentru controlul traficului maritim.
Dar acolo mai sunt niște insule. Pușcașii marini o să facă urmatorul lucru, Marius. Dacă mă întrebi pe mine, n-or să apuce. Și o să spun acum de ce n-or să apuce. Băieții ăștia veneau pentru a ocupa aceste insule de unde se bloca strâmtoarea. Dacă lași Khargul deoparte și le iei pe cealalte trei, alea sunt insule pentru structurare operațională, nu numai rampe de lansare, dar de unde poți declanșa atacuri cu bărci rapide, care pot să intervină pe fluxuri… O să moară americanii. Americanii, după ce vor ocupa aceste insule, au toate probabilitățile, dacă vor s-o facă, să pună stăpânire pe toată zona costieră, de unde, practic, vor scoate din funcțiune baterii, lansatoare și tot ce vrei, care deja au fost diminuate de bombardamentele grele ale aviației americane. Și fii atent aici, fii atent ce spun. Aceste forțe terestre americane, care dispun de cea mai bună apărare din aer, din câte au existat și vor exista vreodată pe planeta Terra, nu pot fi aruncate în mare.