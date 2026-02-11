Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal

Tragedie cumplită în Canada, după ce zece persoane au fost ucise și altele 25 au fost rănite în urma unui atac armat produs într-un liceu din vestul Canada, într-o comunitate mică din Columbia Britanică.

Nouă persoane nevinovate au fost ucise marți într-o regiune izolată din vestul Canadei, dintre care șapte au fost împușcate mortal într-un liceu din orașul Tumbler Ridge, iar alte două victime au fost găsite fără viață într-o reședință din apropiere, potrivit informațiilor transmise de poliție, scrie The Guardian.com.

„O persoană despre care se crede că este trăgătorul a fost, de asemenea, găsită moartă”, au precizat autoritățile, menționând că decesul ar fi survenit în urma unei răni autoprovocate.

Totodată, poliția a mai anunțat că 25 de persoane au suferit răni care nu le pun viața în pericol, fiind transportate la unități medicale pentru îngrijiri.

D. Q., un elev în clasa a XII-a la liceul Tumbler Rid a povestit cum s-au derulat clipele de panică după începutul atacului armat.

Elevul spune că la câteva momente după ce a ajuns la ora de curs, la ora 13:30, a sunat alarma și s-au dat instrucțiuni de blocare a ușilor, acesta fiind momentul în care s-a auzit prima împușcătură.

„Am luat mese și am baricadat ușile. Panica a început să se instaleze imediat. Mă simțeam ca și cum aș fi fost într-un loc pe care îl văzusem doar la televizor”, a declarat elevul.

Cum a început teroarea

Conform primelor informații furnizate de anchetatori, alerta inițială primită la începutul după-amiezii a semnalat existența unui atacator activ în liceul din localitate. La sosirea forțelor de ordine, un control amănunțit al clădirii a dus la descoperirea a șase persoane împușcate mortal, alături de suspect.

A șaptea victimă împușcată în incinta școlii a murit ulterior, în timp ce era transportată la spital, au mai precizat autoritățile.

Ulterior, poliția „a identificat a doua locație suspectă legată de incident, unde alte două victime au fost găsite moarte într-o reședință”, se arată într-un comunicat oficial.

„Aceasta a fost o situație dinamică și în continuă evoluție, iar cooperarea rapidă a școlii, echipelor de intervenție și a locuitorilor a jucat un rol crucial în intervenția noastră”, a declarat Ken Floyd, responsabil al poliției locale. „Poliția a anulat alerta de urgență la Tumbler Ridge. Nu consideră că există suspecți în libertate sau vreo amenințare la adresa publicului”, a declarat pe platforma X ministrul siguranței publice al provinciei.

Orașul Tumbler Ridge, care are aproximativ 2.300 de locuitori se află la peste 1.000 de kilometri nord-est de Vancouver, cel mai mare oraș din Columbia Britanică.

