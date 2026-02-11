Europa de Est cu două viteze. De vineri, România va intra oficial în recesiune tehnică, așa cum a anunțat în exclusivitate Gândul, și bifează deja recorduri negative importante precum cea mai mare inflație, cel mai mare deficit bugetar și cea mai scumpă energie electrică din Europa. În schimb, țările vecine fac progrese pe bandă rulantă. Încă din septembrie 2025, Polonia are un PIB care a depășit un trilion de dolari și este
singura țară invitată de administrația Trump la summitul liderilor G20 de la Miami, din septembrie 2026. Practic, bate la ușa G20, creșterea sa economică depășind multe puteri ale elitei economice europene precum Germania, Franța sau Marea Britanie. La rândul său, Ungaria se laudă cu cel mai ieftin gaz din Europa, iar vecinii de la sud de Dunăre cu aderarea la moneda euro de la 1 ianuarie 2026, dar și cu cel mai ieftin curent la nivel european.
La finalul anului trecut, Polonia a devenit oficial membru al unui grup restrâns de 20 de națiuni globale cu economii de trilioane de dolari.
Polonezii au cea mai mare creștere din Europa ca venit real pe cap de locuitor. PIB de peste un trilion de dolari
Impulsul economic al țării vecine a fost deosebit de solid în ultimele trimestre ale anului 2025. Potrivit Oficiului Central de Statistică polonez, Produsul Intern Brut al țării a crescut cu 3,4% în al doilea trimestru din 2024, plasând-o printre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa.
- O altă statistică relevantă: Polonia este lider în creșterea venitului disponibil real pe cap de locuitor. Conform datelor de la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Polonia a înregistrat cea mai mare creștere a venitului disponibil real pe cap de locuitor de la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2023 până în primul trimestru al anului 2025.
„Aceasta este o statistică despre cine are cei mai mulți bani care cresc în portofel per rezident”, a explicat premierul Donald Tusk, descriind indicatorul ca măsurând cât de repede crește puterea de cumpărare a cetățenilor.
Performanța Poloniei în această categorie a depășit semnificativ mediile națiunilor G7 și ale altor economii europene. Țara a depășit națiunile considerate de regulă bogate, inclusiv Olanda, Regatul Unit, Franța, Statele Unite, Australia și Canada, în ceea ce privește creșterea venitului disponibil. Fostul motor economic al Europei, Germania, s-a clasat pe locul 18 în tabelul comparativ prezentat de prim-ministrul Tusk.
Polonia este pe cale de a deveni al zecelea cel mai mare deținător de aur din lume
De remarcat că economia Poloniei a cunoscut o evoluție incredibilă. În ultimele două decenii, țara a trecut practic de la o stare relativ haotică de tranziție postcomunistă la una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere din toată Europa.
- Alimentat de cererea internă, fondurile de investiții ale Uniunii Europene și un sector manufacturier și de servicii exploziv, produsul intern brut nominal al Poloniei a depășit pragul simbolic de 1 trilion de dolari în septembrie 2025, consolidând locul țării printre primele 20 de economii ale lumii, scrie
-
Mai mult, în ianuarie 2026, Polonia are mai mult aur decât Banca Centrală Europeană. Polonia este pe cale să devină al zecelea cel mai mare deținător de aur din lume, după ce banca sa centrală, Banca Națională a Poloniei (NBP), a anunțat planuri de creștere a rezervelor sale la 700 de tone, scrie Notes from Poland.
Țara condusă de Karol Nawroki a fost invitată de Trump ca observator la summitul G20 din septembrie
Polonia a fost invitată să participe în calitate de observator la summitul G20 de la Miami din 2026, notează DW. Deși aderarea cu drepturi depline la acest club de elită ar putea dura încă ani buni, ar putea aceasta să pună în sfârșit Europa Centrală pe harta mondială, se întreabă reputatul canal media german.
După ce a acuzat Africa de Sud că persecută minoritatea albă, președintele american Donald Trump a boicotat summitul G20 de la Johannesburg. Ulterior, a retras invitația Africii de Sud la Miami în septembrie 2026— pentru prima dată în istorie, o țară gazdă a G20 a fost exclusă, mai observă sursa citată.
Această mișcare a deschis calea Poloniei să ocupe temporar locul Africii de Sud la masa G20, în calitate de observator la summitul din decembrie 2026 de la Miami, Florida. G20 reunește 19 dintre cele mai mari economii ale lumii, plus UE și Uniunea Africană.
Ungaria are cel mai mic preț la gaze naturale din Europa, după parteneriatul istoric semnat cu Shell
În septembrie 2025, Ungaria a semnat un acord de cumpărare de gaze pe termen lung de la renumitul grup petrolier Shell, acesta fiind unul dintre pașii autorităților de la Budapesta de a-și diversifica sursele de aprovizionare, în contextul în care se apropie termenul limită impus de Uniunea Europeană pentru încetarea importurilor din Rusia, potrivit Bloomberg
Astfel, Ungaria a semnat un acord pentru 2 miliarde metri cubi de gaze ce vor fi livrați pe parcursul unui deceniu, începând din 2026, a anunțat ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, într-un interviu acordat cu prilejul conferinței Gastech de la Milano. Gazele vor fi livrate Ungariei via conductele din Cehia și Germania, a adăugat Szijjarto.
În plus, Guvernul de la Budapesta a cerut UE să acorde despăgubiri statelor membre pentru eforturile lor de a-și diversifica sursele de aprovizionare și de a renunța la gazele rusești. În prezent, pare să facă pași hotărâți în găsirea de furnizori alternativi, potrivit Agerpres.
Guvernul Orban vrea să asigure securitatea energetică a țării sale
Ministrul de Externe de la Budapesta, Peter, Szijjarto, subliniază că actualele planuri ale UE vizând eliminarea importurilor de energie din Rusia continuă să prezinte un risc la adresa securității energetice a Ungariei. Oficialul susține că țara sa nu are o infrastructură suficientă pe partea de conducte care să vină de pe alte piețe, putând să asigure o capacitate suficientă.
FOTO – Caracter ilustrativ / Pixabay
- De notat că Ungaria are un contract cu grupul rus Gazprom PJSC care prevede livrare a 4,5 miliarde metri cubi de gaze pe an, contract care expiră în 2036. Începând din 2022, țara vecină a suplimentat acest contract cu achiziții suplimentare.
- În primele 8 luni ale anului 2025, țara vecină a importat aproximativ 5 miliarde metri cubi de gaze via conducta Turkstream, prin Serbia, la finalul lui 2025 importurile de gaze ale Ungariei via Turkstream atingând un nivel record.
- De asemenea, Ungaria mai cumpără gaze din România și cantități mai mici via conducta HAG, care începe în Austria și se termină în Ungaria.
Proaspăt aderată la moneda euro, Bulgaria se laudă cu cea mai ieftină energie electrică din Europa
Deși s-a confruntat într-un ritm rapid cu o schimbare de Guvern, demisia președintelui Rumen Radev și a premierului Rosen Jeliazkov, cu multă instabilitate politică, accentuată de protestele masive în stradă demarate toamna trecută, țara de la sud de Dunăre a bifat două reușite economice majore.
- A aderat oficial, începând din 1 ianuarie 2026, la moneda euro, ceea ce va contribui semnificativ la stimularea economiei sale (detalii AICI).
- Acest lucru poate impacta negativ România, căci aderarea la euro este ca un magnet pentru investitorii străini. Așadar, Bulgaria ne-ar putea lua potențiale investiții străine directe (ISD).
- Pe de altă parte, potrivit agenției de presă Novinite, Bulgaria continuă să aibă unele dintre cele mai reduse costuri ale energiei electrice din Europa.
Protestele de la Sofia au dus la căderea Guvernului.
- Prețurile energiei electrice pentru gospodăriile din Bulgaria concurează doar cu Malta și Ungaria pentru cele mai scăzute niveluri de pe continent. „În comparație cu Germania, Belgia și Danemarca, energia noastră electrică este de aproximativ 4 ori mai ieftină”, a remarcat ministrul Energiei, Zecho Stankov, pentru agenția de presă bulgară.
De vineri, România intră oficial în recesiune tehnică
Invitat în emisiunea Ai Aflat! de joi, moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a confirmat că România se află în recesiune tehnică, lucru care va fi anunțat vineri 13 februarie de Institutul Național de Statistică.
”Vineri vom vedea oficial că suntem în recesiune. Vineri se publică raportul Institutului Național de Statistică privind creșterea economică din trimestrul 4. Dacă ne uităm la dinamica consumului, dacă ne uităm la ce vedem și noi cu ochiul liber, e recesiune”, a afirmat Peiu în studioul Gândul.
Această realitate vine firesc ca un cumul al mai multor indici negativi, recorduri la nivel european, precum:
- cel mai mare deficit bugetar dintre țările membre
- cea mai mare inflație din Europa
- cea mai scumpă energie electrică
- cea mai mare inflație alimentară în 2025 (mai mult decât dublu față de media europeană, detalii AICI)
- cele mai mari prețuri la gaze naturale din Europa de Est. Deși am importat doar 7% din necesar, energia este mai scumpă decât țările vecine, care sunt dependente aproape integral de import.
- una dintre cele mai mari datorii publice ca raport din PIB (aproape 60% din PIB la finalul anului trecut).
- un ritm alarmant al plecării investitorilor străini direcți din țară, culminând cu iminentul exit al Carrefour. Așa cum a scris Gândul, România a pierdut sute de milioane de euro în urma taxei minime pe cifra de afaceri.
RECOMANDAREA AUTORULUI