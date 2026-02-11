Impulsul economic al țării vecine a fost deosebit de solid în ultimele trimestre ale anului 2025. Potrivit Oficiului Central de Statistică polonez, Produsul Intern Brut al țării a crescut cu 3,4% în al doilea trimestru din 2024, plasând-o printre economiile cu cea mai rapidă creștere din Europa .

La finalul anului trecut, Polonia a devenit oficial membru al unui grup restrâns de 20 de națiuni globale cu economii de trilioane de dolari.

Practic, bate la ușa G20, creșterea sa economică depășind multe puteri ale elitei economice europene precum Germania, Franța sau Marea Britanie. La rândul său, Ungaria se laudă cu cel mai ieftin gaz din Europa, iar vecinii de la sud de Dunăre cu aderarea la moneda euro de la 1 ianuarie 2026, dar și cu cel mai ieftin curent la nivel european.

„Aceasta este o statistică despre cine are cei mai mulți bani care cresc în portofel per rezident”, a explicat premierul Donald Tusk, descriind indicatorul ca măsurând cât de repede crește puterea de cumpărare a cetățenilor.

Performanța Poloniei în această categorie a depășit semnificativ mediile națiunilor G7 și ale altor economii europene. Țara a depășit națiunile considerate de regulă bogate, inclusiv Olanda, Regatul Unit, Franța, Statele Unite, Australia și Canada, în ceea ce privește creșterea venitului disponibil. Fostul motor economic al Europei, Germania, s-a clasat pe locul 18 în tabelul comparativ prezentat de prim-ministrul Tusk.

Polonia este pe cale de a deveni al zecelea cel mai mare deținător de aur din lume

De remarcat că economia Poloniei a cunoscut o evoluție incredibilă. În ultimele două decenii, țara a trecut practic de la o stare relativ haotică de tranziție postcomunistă la una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere din toată Europa.

Alimentat de cererea internă, fondurile de investiții ale Uniunii Europene și un sector manufacturier și de servicii exploziv, produsul intern brut nominal al Poloniei a depășit pragul simbolic de 1 trilion de dolari în septembrie 2025, consolidând locul țării printre primele 20 de economii ale lumii, scrie

Mai mult, în ianuarie 2026, Polonia are mai mult aur decât Banca Centrală Europeană. Polonia este pe cale să devină al zecelea cel mai mare deținător de aur din lume, după ce banca sa centrală, Banca Națională a Poloniei (NBP), a anunțat planuri de creștere a rezervelor sale la 700 de tone, scrie Notes from Poland.

Țara condusă de Karol Nawroki a fost invitată de Trump ca observator la summitul G20 din septembrie

Polonia a fost invitată să participe în calitate de observator la summitul G20 de la Miami din 2026, notează DW. Deși aderarea cu drepturi depline la acest club de elită ar putea dura încă ani buni, ar putea aceasta să pună în sfârșit Europa Centrală pe harta mondială, se întreabă reputatul canal media german.

După ce a acuzat Africa de Sud că persecută minoritatea albă, președintele american Donald Trump a boicotat summitul G20 de la Johannesburg. Ulterior, a retras invitația Africii de Sud la Miami în septembrie 2026— pentru prima dată în istorie, o țară gazdă a G20 a fost exclusă, mai observă sursa citată.

Această mișcare a deschis calea Poloniei să ocupe temporar locul Africii de Sud la masa G20, în calitate de observator la summitul din decembrie 2026 de la Miami, Florida. G20 reunește 19 dintre cele mai mari economii ale lumii, plus UE și Uniunea Africană.

Ungaria are cel mai mic preț la gaze naturale din Europa, după parteneriatul istoric semnat cu Shell

În septembrie 2025, Ungaria a semnat un acord de cumpărare de gaze pe termen lung de la renumitul grup petrolier Shell, acesta fiind unul dintre pașii autorităților de la Budapesta de a-și diversifica sursele de aprovizionare, în contextul în care se apropie termenul limită impus de Uniunea Europeană pentru încetarea importurilor din Rusia, potrivit Bloomberg

Astfel, Ungaria a semnat un acord pentru 2 miliarde metri cubi de gaze ce vor fi livrați pe parcursul unui deceniu, începând din 2026, a anunțat ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, într-un interviu acordat cu prilejul conferinței Gastech de la Milano. Gazele vor fi livrate Ungariei via conductele din Cehia și Germania, a adăugat Szijjarto.