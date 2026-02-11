Prima pagină » Știri externe » Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica

Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica

Mihai Tănase
11 feb. 2026, 07:48, Știri externe
Șeful apărării Norvegiei, generalul Eirik Kristoffersen - Foto: Profimedia images

Norvegia ia în calcul scenariul unei viitoare invazii ruse, avertizează șeful apărării norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, care susține că Moscova ar putea acționa militar pentru a-și proteja activele nucleare strategice amplasate în nordul îndepărtat, în apropierea graniței norvegiene.

El a precizat că Rusia nu urmărește obiective de cucerire în Norvegia similare celor din Ucraina sau din fostele teritorii sovietice, însă o parte semnificativă a arsenalului nuclear rus este concentrată pe peninsula Kola. Acolo sunt staționate submarine nucleare, rachete terestre și avioane cu capacitate nucleară, esențiale într-un posibil conflict cu NATO, scrie The Guardian.com.

„Nu excludem o acaparare de teritorii din partea Rusiei ca parte a planului său de a-și proteja propriile capacități nucleare, care sunt singurul lucru care le-a mai rămas și care amenință efectiv Statele Unite.

De asemenea, nu excludem această posibilitate, deoarece Rusia încă mai are opțiunea de a face acest lucru pentru a se asigura că capacitățile sale nucleare și capacitățile de ripostă sunt protejate. Acesta este scenariul pe care îl avem în vedere în nordul îndepărtat”, a declarat Kristoffersen.

Kristoffersen conduce apărarea Norvegiei din 2020, fiind responsabil atât pentru forțele armate, cât și pentru serviciile de informații. Mandatul său a coincis cu schimbări majore de securitate în Europa, accelerate de invazia Rusiei în Ucraina și de aderarea Suedia și Finlanda la NATO, precum și de întărirea frontierelor nordice ale Norvegiei cu Rusia.

Kristoffersen a avertizat că amenințările actuale ale Rusiei sunt mai degrabă hibride.

„Dacă te pregătești pentru ce e mai rău, nimic nu te împiedică să poți contracara și sabotajul și amenințările mai hibride”, a declarat el.

