Prima pagină » Știri externe » Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza

Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza

11 feb. 2026, 06:44, Știri externe
Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza

Șeful armatei din Indonezia spune că 8.000 de militari sunt pregătiți pentru a fi trimiși în Fâșia Gaza, ca urmare a acordului de încetarea focului mediat de SUA, scrie Times of Israel .

“Între 5.000 și 8.000 de trupe sunt pregătite să fie staționate în Gaza sub planul de pace a presedintelui  Trump”, a declarat șeful armatei de la Jakarta, Maruli Simanjuntak, ca urmare a întâlnirii cu președintele indonezian Prabowo Subianto.

Trupele vor fi trimise cu misiune de menținere a păcii în Fâșia Gaza.

Sursa Foto: Armata Indoneziei

Autorul recomandă:Pace în Gaza: Israel și Hamas au cooperat în recuperarea osemintelor ultimului ostatic israelian. Președintele Herzog și-a dat jos insigna ostaticilor

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Noi detalii în Cazul răpirii mamei lui Savannah Guthrie. Detaliul-cheie apărut imediat după ce FBI a publicat imagini cu suspectul
08:20
Noi detalii în Cazul răpirii mamei lui Savannah Guthrie. Detaliul-cheie apărut imediat după ce FBI a publicat imagini cu suspectul
RĂZBOI Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
07:48
Avertismentul șefului apărării Norvegiei: Rusia ar putea declanșa o invazie în nordul îndepărtat pentru a-și proteja arsenalul nuclear din Arctica
FLASH NEWS Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal
07:23
Atac armat într-o școală din Canada, soldat cu 10 morți și 25 de răniți. Atacatorul, găsit împușcat mortal
ACUZAȚII Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat
22:26
Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat
INEDIT Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului
22:21
Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului
CONTROVERSĂ Telegram este sub asediu în Rusia. Autoritățile vor să interzică aplicația și să o înlocuiască cu Max, platforma supravegheată de FSB
21:31
Telegram este sub asediu în Rusia. Autoritățile vor să interzică aplicația și să o înlocuiască cu Max, platforma supravegheată de FSB
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
O firmă din Israel poate accesa telefoanele utilizatorilor prin tehnici de spionaj extrem de sofisticate

Cele mai noi

Trimite acest link pe