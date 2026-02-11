Șeful armatei indoneziene a anunțat că este pregătit să staționeze 8.000 de trupe în Fâșia Gaza

Șeful armatei din Indonezia spune că 8.000 de militari sunt pregătiți pentru a fi trimiși în Fâșia Gaza, ca urmare a acordului de încetarea focului mediat de SUA, scrie Times of Israel .

“Între 5.000 și 8.000 de trupe sunt pregătite să fie staționate în Gaza sub planul de pace a presedintelui Trump”, a declarat șeful armatei de la Jakarta, Maruli Simanjuntak, ca urmare a întâlnirii cu președintele indonezian Prabowo Subianto.

Trupele vor fi trimise cu misiune de menținere a păcii în Fâșia Gaza.

Sursa Foto: Armata Indoneziei

Autorul recomandă:Pace în Gaza: Israel și Hamas au cooperat în recuperarea osemintelor ultimului ostatic israelian. Președintele Herzog și-a dat jos insigna ostaticilor