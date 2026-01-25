Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Războiul din Ucraina nu are nicio legătură cu documentul care conține invitația transmisă de Trump

Valentin Stan: Războiul din Ucraina nu are nicio legătură cu documentul care conține invitația transmisă de Trump

Cătălin Costache
25 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show

În ediția din 19 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul univ. dr. Valentin Stan a criticat modul în care a fost prezentată public invitația transmisă de Donald Trump către Nicușor Dan. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Stan a afirmat că invitația lui Trump se referă explicit la un consiliu privind conflictul din Gaza și nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina. Cu toate acestea, în spațiul public, documentul ar fi fost folosit pentru a crea impresia unei implicări majore a României în discuțiile despre Ucraina. Profesorul a ironizat modul în care invitația a fost prezentată, susținând că un document clar a fost interpretat eronat sau intenționat deturnat pentru a servi o anumită narațiune publică.

Valentin Stan: Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să participe la acest consiliu al păcii în Gaza. Stația proștilor s-a lăudat cu asta, făcuse rost de hârtie. Au pus documentul în cadru și vorbeau pe document. Ce are Ucraina de-a face cu invitația lui Donald Trump? În scrisoarea lui Donald Trump apare clar – Gaza conflict -. Cu documentul în mână, vorbeau despre Ucraina.

