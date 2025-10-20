Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile

Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile

Serdaru Mihaela
21 oct. 2025, 01:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile

În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a adus în discuție o serie de declarații alarmante venite dinspre conducerea Uniunii Europene, ilustrate în special prin intervențiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ale fostului ministru ungar. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a evidențiat modul în care se încearcă ocolirea deciziilor suverane ale statelor membre, cu referire specială la Ungaria, iar România este prezentată ca fiind cea mai neglijată și umilită în acest context comunitar.

S-a ajuns până acolo încât Von der Leyen împreună cu micuța Kallas să vină și să spună public că vor inventa mecanisme care să treacă peste decizia suverană a statului ungar, atunci când se iau decizii prin unanimitate în consiliu. Iar România se face că nu vede, deși România este țara cea mai neglijată, cea mai umilită în sistemul comunitar, subliniază profesorul Valentin Stan.

Potrivit lui Stan, se intenționează inventarea unor mecanisme pentru a trece peste deciziile unanime din Consiliul UE, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a tratatelor europene și un atac asupra destinului și intereselor naționale ale unor state membre.

Acest lucru este fundamental pentru că noi ar trebui să fim foarte atenți aici la modul în care niște țări vor să treacă peste tratate și să calce în picioare destinile și interesele altor țări în sistemul comunitar, afirmă Valentin Stan

Totuși, profesorul a mai criticat dur faptul că administrația română continuă să acționeze conform unor scheme dictate de Washington și că nu înțelege gravitatea și implicațiile acestui fapt pentru poziția sa în contextul geopolitic actual.

Băieții ăștia de la București, sunt încă în schema de lucru a administrației Biden. Ei n-au înțeles nimic din ce li se întâmplă, conchide Valentin Stan

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Orban strică planurile de război din UNIUNEA Europeană. De aceea l-a ales Trump pentru summitul cu Putin
00:32
Valentin Stan: Orban strică planurile de război din UNIUNEA Europeană. De aceea l-a ales Trump pentru summitul cu Putin
ACTUALITATE Valentin Stan: ROMÂNII au plecat din țară pentru că s-au săturat de umilințe
00:05
Valentin Stan: ROMÂNII au plecat din țară pentru că s-au săturat de umilințe
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților
23:25
Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 19 Oct 2025
Marius Tucă Show începe luni, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”
12:31, 19 Oct 2025
Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Lege la bloc. Proprietarii au tot dreptul. Se face solicitare scrisă. Administratorul, obligat să prezinte documentele
Evz.ro
Blestemele din cimitirele vechi ale României. Când morții își apără locul
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Românii sunt mari iubitori de carne de porc autohtonă, dar nu o recunosc în magazine
DRAMĂ I-a fost milă de ea pentru că cerșea, dar românca o storcea de bani și o amenința. Coșmarul trăit de o bătrână din Italia timp de 2 ani
00:04
I-a fost milă de ea pentru că cerșea, dar românca o storcea de bani și o amenința. Coșmarul trăit de o bătrână din Italia timp de 2 ani
APĂRARE Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
23:50
Tinerii între 18 și 35 de ani pot urma stagiu „militar voluntar în termen”. Anunțul lui Ionuț Moșteanu
ANUNȚ Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00
23:29
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00
TEHNOLOGIE Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou
23:10
Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou
ECONOMIE Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România
22:59
Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
22:49
Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal
INEDIT Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal
EXTERNE Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”
Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”
REACȚIE Ministrul Muncii DECLARĂ că nu are ce să-și reproșeze. Premierul știa că avizul CSM a fost „doar” solicitat
Ministrul Muncii DECLARĂ că nu are ce să-și reproșeze. Premierul știa că avizul CSM a fost „doar” solicitat
ASTRONOMIE Spectacol pe cer susținut de DOUĂ COMETE. Una dintre ele poate fi admirată și cu ochiul liber
Spectacol pe cer susținut de DOUĂ COMETE. Una dintre ele poate fi admirată și cu ochiul liber
EXCLUSIV De ce a fost declarat NECONSTITUȚIONAL pachetul lui Bolojan. Bulgărele aroganței premierului s-a rostogolit la Înalta Curte de Casație și Justiție și, mai apoi, la CCR. Culisele unui meci între PUTERILE STATULUI, câștigat de ȘEFA JUSTIȚIEI
De ce a fost declarat NECONSTITUȚIONAL pachetul lui Bolojan. Bulgărele aroganței premierului s-a rostogolit la Înalta Curte de Casație și Justiție și, mai apoi, la CCR. Culisele unui meci între PUTERILE STATULUI, câștigat de ȘEFA JUSTIȚIEI