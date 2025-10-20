Valentin Stan: ROMÂNIA ar trebui să fie atentă la situația din UE. Riscăm să ne fie încălcate drepturile

În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a adus în discuție o serie de declarații alarmante venite dinspre conducerea Uniunii Europene, ilustrate în special prin intervențiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și ale fostului ministru ungar. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a evidențiat modul în care se încearcă ocolirea deciziilor suverane ale statelor membre, cu referire specială la Ungaria, iar România este prezentată ca fiind cea mai neglijată și umilită în acest context comunitar.

S-a ajuns până acolo încât Von der Leyen împreună cu micuța Kallas să vină și să spună public că vor inventa mecanisme care să treacă peste decizia suverană a statului ungar, atunci când se iau decizii prin unanimitate în consiliu. Iar România se face că nu vede, deși România este țara cea mai neglijată, cea mai umilită în sistemul comunitar, subliniază profesorul Valentin Stan.

Potrivit lui Stan, se intenționează inventarea unor mecanisme pentru a trece peste deciziile unanime din Consiliul UE, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a tratatelor europene și un atac asupra destinului și intereselor naționale ale unor state membre.

Acest lucru este fundamental pentru că noi ar trebui să fim foarte atenți aici la modul în care niște țări vor să treacă peste tratate și să calce în picioare destinile și interesele altor țări în sistemul comunitar, afirmă Valentin Stan

Totuși, profesorul a mai criticat dur faptul că administrația română continuă să acționeze conform unor scheme dictate de Washington și că nu înțelege gravitatea și implicațiile acestui fapt pentru poziția sa în contextul geopolitic actual.