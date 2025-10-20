Valentin Stan: ROMÂNII au plecat din țară pentru că s-au săturat de umilințe

În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Valentin Stan, a abordat teme sensibile legate de percepția publică asupra magistraților și implicațiile reformelor în sistemul judiciar din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a exprimat convingerea că majoritatea românilor sunt supărați pe magistrați, în special din cauza pensionărilor anticipate și a pensiilor în opinia publică considerate „nesimțite”. El a explicat că această nemulțumire este exploatată în discursurile politice, amintind că reformele judiciare, cum ar fi cea promovată de Bolojan, au scopul aparent de a reduce aceste pensii.

Marea majoritate a românilor, marea majoritate e foarte supărată pe magistrați, fiindcă ies la pensie repede și au pensia mai mare ca salariu. Pensii nesimțite, spune profesorul Stan.

Valentin Stan a mai avertizat că, dacă aceste reforme trec, magistrații care primesc pensii mari ies rapid din sistem, iar în locul lor rămân persoane controlate, cu legături securistice.

Cine crezi că vor pleca așa? Băieții care au misiune de la securitate să controleze sistemul sau cei liberi? Cei liberi. Deci cu ce rămâi? Cu toti securiștii, spune Valentin Stan

Mai mult, el a comentat situația generală a României, referindu-se la corupție, distrugerea țării și umilințele la care sunt supuși românii, inclusiv cei din diaspora. Profesorul Stan a mai menționat și cazul exploziei din Rahova pentru a ilustra eșecurile instituțiilor statului în a-și îndeplini responsabilitățile.