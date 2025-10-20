Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: ROMÂNII au plecat din țară pentru că s-au săturat de umilințe

Valentin Stan: ROMÂNII au plecat din țară pentru că s-au săturat de umilințe

Serdaru Mihaela
21 oct. 2025, 00:05, Marius Tucă Show
Valentin Stan: ROMÂNII au plecat din țară pentru că s-au săturat de umilințe

În ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Valentin Stan, a abordat teme sensibile legate de percepția publică asupra magistraților și implicațiile reformelor în sistemul judiciar din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a exprimat convingerea că majoritatea românilor sunt supărați pe magistrați, în special din cauza pensionărilor anticipate și a pensiilor în opinia publică considerate „nesimțite”. El a explicat că această nemulțumire este exploatată în discursurile politice, amintind că reformele judiciare, cum ar fi cea promovată de Bolojan, au scopul aparent de a reduce aceste pensii.

Marea majoritate a românilor, marea majoritate e foarte supărată pe magistrați, fiindcă ies la pensie repede și au pensia mai mare ca salariu. Pensii nesimțite, spune profesorul Stan.

Valentin Stan a mai avertizat că, dacă aceste reforme trec, magistrații care primesc pensii mari ies rapid din sistem, iar în locul lor rămân persoane controlate, cu legături securistice.

Cine crezi că vor pleca așa? Băieții care au misiune de la securitate să controleze sistemul sau cei liberi? Cei liberi. Deci cu ce rămâi? Cu toti securiștii, spune Valentin Stan

Mai mult, el a comentat situația generală a României, referindu-se la corupție, distrugerea țării și umilințele la care sunt supuși românii, inclusiv cei din diaspora. Profesorul Stan a mai menționat și cazul exploziei din Rahova pentru a ilustra eșecurile instituțiilor statului în a-și îndeplini responsabilitățile.

Mulți se uită la noi din diaspora la momentul ăsta. Nu neapărat pentru că erau puțini bani, ci pentru că s-au săturat de umilințe. S-au săturat ca toți derbedeii politici să le mănânce semințe în cap. S-au săturat ca acei copii ai lor, care pot să facă ceva cu mintea și brațele lor,  să meargă pe dâra sulfuroasă a unor nemernici, care au stomac să înșele, să ucidă, să distrugă, să mintă, să fure. Asta-i România, inclusiv România lui Bolojan. Ce bine s-a văzut asta când a explodat acel bloc în Rahova. Și când am aflat odată că sunt instituții ale statului care aveau în job description să împiedice așa ceva și n-au făcut-o, conchide Valentin Stan.

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților
23:25
Valentin Stan: Dacă vrei să dai o șansă societății, ai nevoie de JUSTIȚIE. Nu poți să umbli cu toporul în legea pensiilor magistraților
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 21 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 20 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”
12:31, 19 Oct 2025
Dan Dungaciu: „În Europa există doar război și pace acum. Cine este cu pacea este aliatul lui PUTIN și împotriva Europei”
ACTUALITATE Dan Diaconescu: „Mulți oameni importanți din istorie au făcut PUȘCĂRIE”
08:00, 19 Oct 2025
Dan Diaconescu: „Mulți oameni importanți din istorie au făcut PUȘCĂRIE”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Viktor ORBAN a fost la masă cu cei mai importanți lideri din Orientul Mijlociu”
12:14, 18 Oct 2025
Dan Dungaciu: „Viktor ORBAN a fost la masă cu cei mai importanți lideri din Orientul Mijlociu”
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Lege la bloc. Proprietarii au tot dreptul. Se face solicitare scrisă. Administratorul, obligat să prezinte documentele
Evz.ro
Blestemele din cimitirele vechi ale României. Când morții își apără locul
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Temperaturi de vară la final de octombrie. Prognoza anunțată de ANM
ANUNȚ Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00
23:29
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Data la care ora 4:00 devine ora 3:00
TEHNOLOGIE Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou
23:10
Revoluție în medicină. Oamenii de știință au inventat un implant ocular pentru ca pacienții orbi să poată vedea din nou
ECONOMIE Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România
22:59
Cât a crescut valoarea coșului de consum în 2025, pentru o familie cu doi copii. Câți bani ar trebui să cheltuie pentru un trai decent în România
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
22:49
Ministrul Sănătății: Istoricul medical al pacienților va putea fi accesat oricând şi oriunde
INEDIT Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal
22:25
Pușcăria cu condiții de lux, mai ceva ca la hotel, există. Ce trebuie să faci ca să ai parte de camere duble cu baie, grădină, iazuri, teren de fotbal
EXTERNE Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”
22:20
Ce crede Trump despre șansele Ucrainei în războiul cu Rusia: ”Nu am spus că îl vor câștiga, am spus că îl pot câștiga, se poate întâmpla orice”