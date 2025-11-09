Valentin Stan: Singura apărare pentru o țară ca România e America, nu articolul 5. NATO este o cochilie goală

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a criticat atitudinea unor politicieni români cu privire la partenerii strategici ai țării. Acesta a dat-o exemplu pe Oana Gheorghiu, actual vicepremier, care a făcut anterior afirmații deranjante despre Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Stan a adus în discuție o postare mai veche a Oanei Gheorghiu, în care aceasta l-a atacat pe Donald Trump. El susține că astfel de poziții insultă partenerii de care România depinde strategic.
Ca să știe oamenii despre ce vorbim. Cine-i Gheorghiu, vicepremier? Da? Păi iată-o aici. Cine-i micuțul Trump? Narcisist, nebun, impostor. Distruge lumea. Face sluji în fața unui dictator criminal. Un mizerabil. Un golan. (n.r. postarea Oanei Gheorghiu despre Trump) Da, adică el e un golan. Și tu mă întrebi pe mine de ce suntem tratați ca niște rahați?
Profesorul a continuat, comentând o declarație recentă a lui Ionuț Moșteanu despre articolul 5 al NATO, pe care îl consideră o iluzie. El susține că America este singura soluție de apărare a țării.
Micuțule, știi tu ce crede Moșteanu? Ce? Ia vezi. Deci, acest, care nu e prost, are impresia că el e protejat de articolul 5 din NATO. Acești tâmpiți din fruntea securității României au impresia că îi va apăra pe ei vreun articol 5. Nu au înțeles, nu au învățat, nu le-a explicat nimeni că singura apărare de pe planeta asta pentru o țară ca România e America. Nu articolul 5. Nu există articolul 5. Nu există NATO. E o cochilie goală construită în jurul superputerii militare americane. Iar articolul 5 e făcut de americani exact în așa fel încât americanii să nu meargă niciodată la război, fiindcă așa zice articolul 5. Iar acest nimeni nu știe. Are impresia că îl apără articolul 5. Adică militarii luxemburghezi și belgieni.