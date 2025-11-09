Valentin Stan: Singura apărare pentru o țară ca România e America, nu articolul 5. NATO este o cochilie goală

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a criticat atitudinea unor politicieni români cu privire la partenerii strategici ai țării. Acesta a dat-o exemplu pe Oana Gheorghiu, actual vicepremier, care a făcut anterior afirmații deranjante despre Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ce a scris Oana Gheorghiu despre Donald Trump

Stan a adus în discuție o postare mai veche a Oanei Gheorghiu, în care aceasta l-a atacat pe Donald Trump. El susține că astfel de poziții insultă partenerii de care România depinde strategic.

Ca să știe oamenii despre ce vorbim. Cine-i Gheorghiu, vicepremier? Da? Păi iată-o aici. Cine-i micuțul Trump? Narcisist, nebun, impostor. Distruge lumea. Face sluji în fața unui dictator criminal. Un mizerabil. Un golan. (n.r. postarea Oanei Gheorghiu despre Trump) Da, adică el e un golan. Și tu mă întrebi pe mine de ce suntem tratați ca niște rahați?

Valentin Stan: Nu există NATO. E o cochilie goală construită în jurul superputerii militare americane

Profesorul a continuat, comentând o declarație recentă a lui Ionuț Moșteanu despre articolul 5 al NATO, pe care îl consideră o iluzie. El susține că America este singura soluție de apărare a țării.