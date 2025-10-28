Valentin Stan: Sunt anumite personaje în EUROPA care vor ca războiul să continue

Valentin Stan în emisiunea „Marius Tucă Show” din 27 octombrie 2025, vorbește despre războiul din Ucraina și negocierile de pace. Stan susține că atacurile forțate și agresive ale lui Putin au avut scopul de a forța încheierea unei înțelegeri pe termen scurt, dar presiunea americană și europeană au împiedicat realizarea acesteia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan evidențiază rolul lui Naftali Bennet, fost prim-ministru al Israelului, care a încercat să medieze o pace acceptabilă în 2020, recomandând Ucrainei să accepte oferta lui Putin pentru a limita victimele umane în Donbas.

Ai văzut că am scris acolo, remember Bennet, hai să ne ducem aminte de acest om absolut extraordinar din punctul meu de vedere. De acest evreu foarte inteligent, care a făcut un gest extraordinar pe care lumea l-a uitat și care și-a pus la un moment dat energia, bunavoința și talentul pentru a așeza o șansă de pace în acest noian tragic al evenimentelor de stilului nostru în această parte lume, spune Valentin Stan.

Valentin Stan a mai amintit despre negocierile de statut pentru regiunile Donbas și Crimeea, unde Rusia propunea neutralitatea și reducerea armatei ucrainene, însă acordurile nu au fost finalizate. În acest context, a fost discutată și întâlnirea anunțată între Vladimir Putin și Donald Trump la Budapesta, care ar fi trebuit să fie un punct cheie pentru negocieri, dar rămâne în așteptare din cauza lipsei unor condiții favorabile.