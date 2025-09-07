Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „Susținătorii lui Nicușor Dan ne-au învățat să votăm cu România ONESTĂ”

Andrei Rosz
08 sept. 2025, 00:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre dubla măsură din politica româneascăUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cazul Anastasiu și corupția din politică. Acesta a vorbit și despre răspunsul premierului legat de cazul Anastasiu. Răspuns despre care spune că îi este dictat lui Bolojan. Apoi trece la cazul Marian Neacșa și Radu Oprea, care sunt în continuare în funcții înalte ale statului deși au fost condamnați. Pe acest caz, Stan îl citează pe Nicușor Dan. Din comentariile președintelui, istoricul deduce, ironic, că românii vor avea un viitor bun. Acesta face trimitere și la lozinca „România Onestă”, pe care îl ridiculizează. Pensionarii, spune Stan, vor avea cel mai mult de suferit din cauza măsurilor Guvernului Bolojan. Cei care l-au votat pe Nicușor Dan, susține istoricul, să suporte consecințele alegerilor lor. Marea masă, mai adaugă acesta, nu a votat cu actualul președinte. În afara celor care sunt corupți sau implicați în dare sau luare de mită, susține istoricul, nu mai sunt mulți români prin funcții de conducere.

„Când ai un caz ca Anastasiu, cel cu mita de supraviețuire se pleacă de la premisa că trebuie să răspunzi în fața presei. Băieții fac un dosar. Ai văzut ce a răspuns Bolojan. Crezi că e gândirea lui? Păi dacă ar fi fost gândirea lui nu se potrivea așa de tare cu ce o să vezi acum. Marian Neacșu și Radu Oprea, scăpa de o condamnare pentru că a plătit prejudiciu. Deci, prietene, ăsta a scăpat de condamnare, că a plătit. Deci, nu e ceva că a descoperit justiția că n-avea vină. Din momentul în care ai plătit, ai vină. Și pe tine te pun ministru? Nu este asta o dublă măsură? Nu ar trebui să plece oameni care totuși a avut probleme cu legea din guvern? Ia uite «ar fi bine și ca deficitul nostru să fie doi și nu 9% o să vorbim și despre treaba asta. Suntem într-o situație în care trebuie să avem multe constrângeri. Una din constrângeri este ca România să proiecteze pentru piețele financiare mai ales stabilita.» (n.r. citat din Nicușor Dan). Poftim? «Această stabilitate presupune și mulțumesc încă o dată participarea tuturor partidelor pro-occidentale și mai departe, fiecare dintre ele decide despre cine să fie reprezentanții lor.». România onestă? «Pe de altă parte, dacă îmi permiteți să fiu puțin contra curentului…». Ia auzi cum strigă sistemul în ureche. Au mai rămas puțini oameni, deci, în afara celor care încalcă legea și după plătesc ca să se scoată. Atâta a rămas din țara voastră, voi ăștia care ați votat. Ăia mulți nu au votat. Dar suportați că v-a spus Bolojan că trebuie să faceți sacrificii. Mai ales voi, pensionarilor. Vă așteaptă un viitor fericit. Trageți de el…”, a explicat istoricul.

